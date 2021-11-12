І саме позики від Фонду є однією з причин, чому зміцніла українська гривня. Бо зараз, нетрадиційно для осені, курс долара впав! (Зазвичай відбувалося навпаки).

Які ще причини валютного здешевшання? Яких цифр на обмінниках чекати надалі? І чи знизить міцна гривня ціни в магазинах? Олена Логінова розкаже.

Гривня - міцніє, долар - навпаки. Таке вже давно забулося.

Олена Логінова, кореспондентка:

Зараз на табло обмінника ми бачимо нетиповий для осені курс валют. Американський долар можемо купити за 26 грн 20 копійок. Були б на це тільки гроші...

Про гроші я згадала не дарма. Бо зазвичай, дешевшання долара було чітким сигналом його купувати, аби потім виграти на курсі, коли він знову зростатиме.

- Можна поміняти гривні на долари і вигідно.

Може й вигідно, але тепер дедалі менше українців готові заробляти на валютних гойдалках. І причина проста:

- Не хватает на все, еще чтоб купить валюту. Зарплаты маленькие, пенсии маленькие, уже валютой не интересуемся.

Хоча від курсу долара частково залежать і цифри на цінниках. Тож чи варто чекати тотального здешевшання? І в чому секрет міцної гривні?

Про все розповім по порядку. Та спершу, трохи цифр для порівняння: Вітчизняна валюта міцнішає від початку року. У лютому долар був за курсом 28 гривень, навесні і влітку - 27. І от восени - 26. Що ж додає гривні такої впевненості?

Тетяна Острікова, економічна експертка:

По-перше, дуже високі ціни на світових ринках, на сировинні товари, так само і на аграрні , великий врожай наших аграріїв, відповідно це призводить до того, що наші експортери продають свої товари за кордоном дорожче і більше валютної виразки сюди заводять. Істотним чином зріс експорт у цьому році на кольорові метали, на чорні метали, на продукцію хімпрому, на добрива, на деревину.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Зазвичай осінню у нас навпаки відбувається послаблення національної валюти. Те, що зараз ці фактори, вони не є традиційними для цього періоду. Є, звичайно, позитивний фактор, зокрема Україна зараз має дуже гарний врожай.

Окрім врожаю зіграла на стабільність курсу й допомога від МВФ. Тож чи варто очікувати цифр у обмінниках нижчих за 26 гривень за "американця"? Експерти кажуть - ні:

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Вирівнює ситуацію Національний банк. Він викуповує на даний момент валюту і тим самим не дає спуститися нижче 26. Тому що при зниженні менше 26 - це уже погіршення ситуації не тільки для наших виробників, а також і для самого Національного банку.

Якщо курс не знижуватиметься, чи чекати на новий стрибок? Фінансисти кажуть: до кінця року у обмінниках, найімовірніше, залишиться теперішній курс. А от що буде в новому році- спрогнозувати складно.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Чи буде транзит газу зберігатися, чи буде далі Білорусь далі постачати нам енергоносії, ну зокрема наприклад електроенергію. Якщо ж ні, то тут через ці політичні ризики може відбутися власне стрімкий, ну ми муситимемо більше валюти купувати для того, щоб розраховуватися по імпортним контрактам, зокрема за енергоносії. І тоді це може створити попит на валюту, відповідно дифіцит і відповідно її ціна може почати зростати.

А що з цінами у магазинах? Чи знизяться? Принаймні зараз, коли долар відносно дешевий?

-Не знаю, шо це означає, але ціни всюди ростуть.

Зростають - і не опускатимуться. Бо попри валютні гойдалки, на ціноутворення впливає низка інших чинників.