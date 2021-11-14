Що буде, якщо мігранти, які зараз штурмують польські кордони - повернуть до наших? Від місця, де скупчилися біженці - до українських рубежів - наче й доволі солідна відстань - триста кілометрів. Але потенційна загроза безперечно є.

Прикордонники - переведені в посилений режим. Радбез - зібрався на засідання через ситуацію в Білорусі. А наступного дня керівники силових відомств - вирушили на інспекцію кордону.

Виїхала туди й наша Ірина Баглай. Тож яка вона межа між Україною та Білоруссю? І чи готові мешканці прикордонних сіл до непроханих гостей?

Непрохані гості з Близького Сходу - чи дійдуть вони до кордонів України?

Олег Жданов, військовий експерт:

Так, загроза є.

Ми матимемо завчасну інформацію про можливе наближення мігрантів.

Шлях у сотні кілометрів до українського кордону для мігрантів - неблизький, якщо пішки. А якщо є кому підвезти?

Київ. Засідання РНБО. Україна на найвищому рівні вирішує бути готовою заздалегідь до ймовірного штурму рубежів. Уже наступного дня на Волині - в місці, де сходяться три кордони, українські силовики проводять навчання.

У повітрі й на землі - армійці та прикордонники у бойовій готовності. Тисячу кілометрів україно-білоруського кордону пильнують у посиленому складі. За потреби підтягнуть і сили тероборони.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Всі відкликані з відпусток, відряджень.

Та поки наказ - лише тримати оборону.

Ні, ми не можемо стріляти.

Вот это лес там, через болота и Белорусь.

Вони відділяють українські села від сусідки Білорусі. А захищає...

От Білорусі нічо не захищає. Проволочка.

Бо на цій - у понад тисячу кілометрів ділянці українського кордону - проєкт "Стіна" так і лишився тільки на папері.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Інженерно-технічний державний кордон майже не облаштований.

У прикордонних селах надзвичайна ситуація з мігрантами породила безліч запитань.

Андрій, житель с. Добрянка:

А кто их свез?

І що буде, якщо той, хто звіз, надумає змінити маршрут нелегалів - і приведе їх до нашого порогу? Та й хмизу до вогню підкидає... Берлін. Представник німецьких соціал-демократів вважає непоганою ідеєю, щоб Україна тимчасово прихистила мігрантів. Офіційний Київ реагує доволі різко.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

З якого переляку ми маємо брати їх до себе, якщо німці про них мають піклуватися. Дуже дивно, коли німці нам починають розповідати, що нам робити.

І якщо біля наших західних кордонів і на Поліссі силовики вже напоготові, то яка ситуація на Півночі? На Київщині майже сотня кілометрів кордону з Білорусією - це зона відчуження. Радіація, бездоріжжя, болота... Далі - Дніпро. Геть інакше - на Чернігівщині. Тут маємо понад 230 кілометрів спільного кордону та десятки прикордонних населених пунктів. Найближче до Білорусі село Добрянка. Наскільки тут готові до можливих провокацій?

На під'їзді до Добрянки нашу машину зупиняють. Тут зона особливої уваги до чужинців. Такі стаціонарні блок-пости прикордонників після засідання Радбезу посилюють і мобільними.

А от у самому селі:

Тетяна Володимирівна, жителька села Добрянка:

Тихо пока месть. Тихо.

Тетяна Володимирівна зустрічає нас приязно. У міжнародній ситуації жінка обізнана.

Тетяна Володимирівна, жителька с. Добрянка:

Да, я в курсе дела, я все интересуюсь. И по приемнику и по телевизору что происходит.

І побачене її по-людськи лякає.

Холодина такая и люди в таком ужасе, ужас.

Від Добрянки до кордону зовсім недалеко.

Через болота и Белорусь.

Цю місцину пані Тетяна добре знає. Замолоду, коли кордонів не було, збирала там гриби й продавала у Білорусі. Та щоб перейти кордон пішки, - застерігає, - треба знати стежки.

У нас хлопцы пошли и чуть не утопились в трясине.

І болото - не єдина загроза.

Я лично лосей видала, волка видала. Вот такой в рост, такой, как вы - серый...

Але з появою кордону такі походи скінчилися, - запевняє жінка.

Там полностью огорожено, там не выйдешь никуда, даже если б хотел.

Юрій Михайлович, житель села Добрянка:

Болото кругом, не пройдуть, только по трасі можуть пройти, по железной дороге. Там тоже погранци стоять, перекрито, только через пропускні пункти.

За словами іншого жителя села Юрія Михайловича, якщо мігранти наважаться прорватися у Добрянку, місцеві їм не зрадіють.

Юрій Михайлович, житель с. Добрянка:

То опасные люди, конечно, не надо они нам.

А ось Андрій відео з кордону бачить уперше.

Андрій, житель с. Добрянка:

Капец, почему они не пройдут через границу, как все порядочные люди? Значит - это какая-то провокация. Это что-то подозрительное.

Саме село Добрянка - тихе, тут живе набагато менше людей, ніж тих, хто зараз штурмують польсько-білоруський кордон. І більше схоже на музей просто неба. На кожній вулиці - дерев'яні будинки.

Ірина Баглай, кореспондентка:

У невеличкій Добрянці ми знайшли історичну пам'ятку, це справжня гордість села. Храм Дмитра Солунського датований 18 сторіччям він одночасно є і свідченням того, що поселення заснували старовіри, та й донині тут правлять службу.

До мігрантів із Близького Сходу, хоч і з пересторогою та певним страхом, та все ж люди ставляться зі співчуттям.

Отець Сергій:

Мы б им помогали наверное, давали б воду, хлеб. Они ж тоже человеки. У них детки есть, если б их пропустили, мы б им помогали наверное, мне их жалко.

І прийняти є де, - каже Василь Іванович. Навколо його хати - всі порожні.

Василь Іванович, житель села Горностаївка:

Вот видишь хаты? Только им ремонт нужен. Земли хватает и пускай обрабатівают. Они ж не хотят к нам, а хотят в Европу, они ж не будут здесь дрова тягать, да... Они ж хотят цивилизации, а у нас какая тут цивилизация?

І таких хат, де вітер гуляє, щороку більшає. Село фактично вимирає...

Все закрывают тут, Лесхоз ликвидируют, ничего в Добрянке уже нету. Как людям жить? Тут все было: и маслобойня своя, и консервно-сушильный был, какая сельхозтехника была. Уничтожили. Швейная - уничтожили, мебельная - уничтожили.

На міжнародному полі Україна для мігрантів є транзитною країною. Як пункт призначення - вони нас не розглядають. Зараз у нас осіли 5 тисяч мігрантів, які втекли від війни або переслідувань, і вже не один рік чекають на статус біженця.

Ілля Кусь, експерт-міжнародник:

Ми не готові приймати людей, у нас нема де їх розмістити, як їх забезпечити. Документальна база не готова.

Тому можливий штурм кордону мігрантами експерт-міжнародник оцінює скептично. Адже нелегалів-біженців мало що тут може привабити.

Ілля Кусь, експерт-міжнародник:

Єдиний варіант як біженці потраплять на Україну - це якщо їх силою хтось привезе. Їхня кінцева мета - Німеччина, де набагато розвинутіша програма соціальної допомоги, в Україні її немає.

Утім, Україна готується до різних сценаріїв. Отримавши новий виклик - влада ухвалює рішення оживити проєкт "Стіна".

Олег Жданов, військовий експерт:

Скільки ми будуємо? Сім років. Туреччина 700 км побудувала монолітної стіни заввишки чотири метри за півтора року, щоб закритися від Сирії.

Сьогодні ця програма реалізована наполовину. І побачити проєкт можна тільки на межі з Росією - у Харківський та частково в Луганській областях. 100 км металевого паркану, трохи понад 400 км (403 км) протитанкового рову, 332 - рокадної дороги й 62 км загородження Єгоза.

Проте за рік силовики планують укріпитись й інтелектуальним кордоном. На це з держбюджету проситимуть 17 мільярдів гривень.

Сергій Дейнеко, голова Прикордонної служби України:

Буде охоплювати всю ділянку державного кордону, вона дозволяє працювати в автоматичному режимі. Фактично зведено до нуля втручання людини.

А поки... У небі патрулюватимуть гелікоптери та дрони. На землі посилять патрулювання.

Мета мігрантської атаки - внести безлад і шантажувати Європу, - впевнений військовий експерт Олег Жданов. За його словами, якщо кризу на польсько-білоруському кордоні не врегулюють, то:

Олег Жданов, військовий експерт:

Наступний етап буде, я так думаю, збройна провокація з пострілами й пролиттям крові, коли це здійсниться у Російської Федерації буде привід ввести війська. Як тільки російські війська увійдуть у Білорусь, можете вважати, що це здійснився аншлюс Білорусі.

Та фактично російська армія вже з'явилась у Білорусі. Повітряний простір білоруського кордону патрулюють російські бомбардувальники.