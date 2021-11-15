В Італії білий трюфель завважки 830 грамів продали за 103 тисячі євро. Урочисті торги відбулися у замку 13-го століття в провінції П'ємонт.

Коштовний делікатес придбав італійський шеф-кухар Умберто Бомбана для свого ресторану в Гонконгу. Білий трюфель - один із найдорожчих грибів у світі, має унікальний смак і аромат. Росте під землею і знайти його можуть лише спеціально навчені собаки.