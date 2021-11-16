Боец смешанных единоборств (MMA) из Узбекистана Акмал Хожиев арестован на Гуаме, США, по обвинению в убийстве врача. Об этом сообщает MMA Junkie.

Трагедия произошла 7 ноября, когда 42-летний доктор пришел домой к 27-летнему бойцу на обед. Мужчины были знакомы, поскольку вместе тренировались в спортзале.

За столом между ними возник спор относительно вакцинации от коронавируса. В своих соцсетях Хожиев неоднократно выступал против вакцинации.

За столом был третий мужчина. По его словам, спор перерос в драку. Боец задушил доктора, а затем дважды ударил свидетеля по голове. Затем Хожиев отправился на кухню, взял кость с обеденного стола и несколько раз ударил доктора в шею. Рибати попытался сбежать, но Хожиев добил его ножом.

Убийца не пытался сбежать и находился рядом с доктором, который лежал в луже собственной крови и уже был мертв. 27-летний боец сообщил полиции, что именно он убил Рибати.

Акмал Хожиев провел последний бой весной 2017 года на турнире M-1 Global - Road to M-1: St. Petersburg 2, одержав победу над Абдулазизом Джурабаевым техническим нокаутом во втором раунде.

Бывший боец Bellator Джей Джей Амброуз рассказал, что несколько лет назад нанял Хожиева в свой финтес-клуб Steel Athletics в качестве тренера. По его словам, в последнее время у него возникли серьезные проблемы с психикой и гневом. Он недавно был уволен после избиения клиента на тренировке.

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