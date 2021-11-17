Польські правоохоронці постраждали внаслідок сутичок з нелегалами [ Редактировать ]
Семеро польських правоохоронців постраждали внаслідок сутичок з мігрантами. Травмовані також одна жінка поліцейська та військовий. Їх ушпиталили з пораненнями голови, рук та ніг. Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею вкотре загострилася напередодні.
Нелегали намагалися прорвати польські рубежі. Жбурляли каміння. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ і водомети. Після тривалого протистояння мігранти відступили. У таборі на межі двох країн перебувають вже близько трьох з половиною тисяч осіб.
ЄС звинувачує у розпалюванні міграційної кризи режим Лукашенка. У понеділок Брюссель затвердив критерії нових санкцій проти Мінська, які можуть зачепити десятки білоруських чиновників і компаній.
Анна Мічальська, речниця прикордонної служби Польщі:
Нелегали жбурляють різні предмети у правоохоронців. Серед усього і світло-шумові гранати. Я не думаю, що вони приїхали з ними до Білорусі. Ймовірно, отримали від тамтешніх силовиків. Ті, своєю чергою, спостерігають за ситуацією, але не втручаються. І не ховаються, коли перерізають огорожу і допомагають мігрантам перетнути наші кордони.
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