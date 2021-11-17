Семеро польських правоохоронців постраждали внаслідок сутичок з мігрантами. Травмовані також одна жінка поліцейська та військовий. Їх ушпиталили з пораненнями голови, рук та ніг. Ситуація на кордоні Білорусі з Польщею вкотре загострилася напередодні.

Нелегали намагалися прорвати польські рубежі. Жбурляли каміння. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ і водомети. Після тривалого протистояння мігранти відступили. У таборі на межі двох країн перебувають вже близько трьох з половиною тисяч осіб.

ЄС звинувачує у розпалюванні міграційної кризи режим Лукашенка. У понеділок Брюссель затвердив критерії нових санкцій проти Мінська, які можуть зачепити десятки білоруських чиновників і компаній.

Анна Мічальська, речниця прикордонної служби Польщі: