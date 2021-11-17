В одному з пунктів вакцинації американського міста Сан-Дієго отримати щеплення дітям - допомагає песик на прізвисько Оллі! Завдяки чотирилапому - дітлахи, які бояться уколів, відволікаються та майже забувають про саму ін'єкцію.

Медики розповідають: щойно діти помічають Оллі - процес вакцинації полегшується. Бо вся їхня увага зосереджується на песикові. Сама ж власниця Оллі каже - щаслива, що її собака приносить таку користь і медикам, і дітям.

Крістн Гіст, власниця собаки: