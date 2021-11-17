Комусь штрафи, а комусь - виплати. У Верховній Раді сьогодні - "день справедливості". Нардепи ухвалили сім законів, але до скандального податкового їхні руки не дійшли. Хоча документ у порядку денному був.

Чому його відклали? Та навіщо завтра Президент скликає позачергове засідання? Про це - Анна Каменєва.

Робочий день нардепи почали зі штрафів. Гривнею каратимуть за продаж чи доставку ліків - дітям до 14 років. Заборонили це ще влітку, а тепер визначили суми покарання.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Якщо вперше виявлений факт продажу ліків неповнолітнім, то аптеці загрожує штраф від 3400 до 5000 грн, у випадку, якщо таке порушення буде здійснено повторно, то штраф очікувано буде більшим - від 5000 до майже 7000 грн.

Іншим рішенням - розширили дію норм про ковід-виплати медикам. Йдеться щонайменше про 700 тисяч гривень допомоги - у разі настання інвалідності. Майже два мільйони виплачують сім'ям померлих від ковіду лікарів. Цей закон діє вже два роки. Утім таку страховку мали лише медики держлікарень.

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу":

Дуже багато сімейних лікарів сьогодні є ФОПами, малими підприємствами, й на них цей закон не розповсюджувався, тому ми вирівнюємо соціальну справедливість для всіх медичних працівників.

Про справедливість і... гроші - під куполом говорили сьогодні багато. "Слуги" знову вимагають визнати невідкладним законопроєкт про додаткові два з половиною мільярди гривень на інфраструктурні проєкти. Учора це голосування провалили. В опозиції ж і сам закон, і поспіх із його розглядом - критикують.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Напевно перша влада в історії нашої держави, яку звинувачують в тому, що ми закопуємо гроші в дороги, а не крадемо їх.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Якщо гроші знайшли, то точно не треба їх закатувати в асфальт. Близько 150 млрд грн спрямовано разом з державними гарантіями на будівництво доріг і ще треба 2,5 млрд додати.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Виявилось, що в нас безмежні можливості нашого бюджету. Коштів нема, но якщо якійсь цілі потрібні, ми знайдемо. Де знайдемо? Де вони валяються? У нас десь до 100 млрд невиконання бюджету по видатках на цей рік. Фінансування не відкривалося.

Та рішення ухвалюють. І документ, імовірно, уже завтра може з'явитися в порядку денному. А от скандальний законопроєкт 5600 - про податкові зміни, який монобільшість називає антиолігархічним - сьогодні поставили так далеко, що шансів дійти до нього - аж ніяк не було. Одні кажуть - це стратегічний хід, інші - що просто немає голосів.

Олександр Корнієнко, перший заступник Голови Верховної Ради України:

Просто середа, знаєте такий день не завжди вдалий. Перше - і явка нижча в середу, і ще кілька людей доїжають з відряджень.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

На нього немає голосів, тому що там від олігархічних змін, або антиолігархічних, назвіть як хочете, залишилося дуже мало, там багато речей, які стосуються податків для звичайних українців.

Це і 18% у разі продажу третьої за рік квартири, і податки на вирощену на власній землі продукцію, і просто на паї за межами населених пунктів.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

А хто ж у нас тепер олігархи? Олігархи - це власники земельних наділів від 50 соток, які тепер мають додаткове оподаткування. За рахунок цього на діда Панаса і бабу Маню буде навантаження - 10 мільярдів гривень. От хто у нас виявляється є олігархами.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Якщо людина вирощує свою продукцію на своїй ділянці і виростить вона її більше ніж на 72 тис. грн, то тоді все, що вище 72 тис. грн, воно буде оподатковуватися 18% податком. Це додаткове податкове навантаження, чого це раптом вони повинні сьогодні сплачувати податок, якщо вони це зробили власними руками на своїх ділянках? Отакий є там нонсенс.

Вочевидь, завтра таки в нардепів дійдуть руки до цього документа. Окрім планового засідання, депутати проведуть ще позачергове. Його скликав президент. У порядку денному - питання економіки й фінансів. Зокрема, про податкові та митні стимули для інвесторів у промисловість.