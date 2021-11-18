А от українським прикордонникам дозволили для відбиття нападу застосовувати й спецзасоби, і зброю, і навіть бойову техніку! Таке рішення ухвалив сьогодні парламент. Нардепи кажуть: - це не реакція на міграційну кризу. Бо документ подали ще в березні, а в першому читанні голосували на початку осені.

Окрім того, депутати спростили процедуру закупівлі кисневих станцій для лікарень. Увечері зібралися й на позачергове. Та чому не досиділи до кінця засідання? Про все детально - Анна Каменєва.

Тому дам, тому - не дам. Пів ранку нардепи ділили бюджетні мільярди. Три - на так звану вакцинальну тисячу.

Олена Шуляк, народний депутат, "Слуга народу":

Конкретний механізм виплат урядовців представлять незабаром, передбачається, що це буде схоже з тим, як виплачувалася допомога по вісім тисяч гривень.

Та гроші на руки ніхто не дасть. Витратити їх можна буде лише на спортзал, кіно, концерт або подорожі.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Я так і бачу бабусю в моєму селі Нестоїт, це на моєму округу, в мене таке є село, і ця бабуся йде бере тисячу і йде на пілатес, потім іде на концерт, потім бере літак і летить у Львів послухати оперу.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Я щось не бачила у спортзалах та кінотеатрах черги з бабусів та дідусів, у людей сьогодні інші пріоритети, зовсім інші сьогодні у людей проблеми, сьогодні сало вже коштує понад 180 гривень, сьогодні вже олія коштує понад 60 гривень, яке кіно? Які спортзали?

Та "слуги" - непохитні. Мовляв, гроші - то не лише стимул для вакцинації, а й допомога бізнесу.

Роксолана Підласа, народний депутат, "Слуга народу":

Ми могли б дозволити людям витрачати ці кошти на комуналку і на продукти. Але продуктові супермаркети, базари і магазини, не закривалися під час карантину, вони постраждали набагато менше ніж сфера культури.

Тож законопроєкт ухвалили в першому читанні. Майже стільки ж - два з половиною мільярди - пропонують віддати на інфраструктурні проєкти.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

В цієї влади бюджет гумовий. От скільки їм треба на дороги грошей - 15 млрд, 2,5 - де будуть брати ці кошти? Нікого це не цікавить.

Та "слуги" переконують - є де взяти. Приміром, завдяки ухваленню законопроєкту - 5600. Він саме про податкові зміни. Кабмін очікує від нього майже 30 мільярдів додаткових надходжень, опозиція - не така оптимістична.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

В общем мы не удовлетворены этим законом. Потому что законы экономические должны сейчас быть направлены только на одно - на стимулирование деловой активности. Этот закон - наоборот, он реструктивный, как это... В истории с коровой, которую надо меньше кормить, больше доить, чтоб было меньше затрат и больше молока. Но это может длится очень короткий период времени, потому что через какое-то время просто не будет коровы.

Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина":

Ті податки, які там є, вплинуть на все. Податки на мінімальне зобов'язання по землі вплине на малих і середніх фермерів, не на великих, великі й так можуть це потягнути.

Та цей законопроєкт уже другий тиждень блукає з одного порядку денного в інший.

Мотовиловець, народний депутат "Слуга народу":

Нам потрібен додатковий час для консультації.

Леся Забуранна, народний депутат, "Слуга народу":

Тому що ви бачите, що наразі ми розглядаємо дуже важливі законопроєкти, є ряд важливих соціальних ініціатив.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Чому відклали? Тому що немає голосів, чому немає голосів? Тому що закон поганий.

Тож документ таки зняли з розгляду.

А ввечері нардепи зібралися на позачергове засідання. Але не в повному складі.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Мы не придем на сегодняшнее заседание, потому что нам надо, чтобы на нем рассматривались вопросы, которые дейтсвительно важны людям. Ставим вопрос снижения тарифов, ставим вопрос увеличения зарплаты медикам, хотя бы увеличение зарплаты медикам. Вот если бы этот вопрос был, мы бы пришли. Ноль. Они занимаются какими-то кредитными союзами, еще чем-то там, то есть чисто пустая повестка дня.

Та саме позачергове тривало недовго. Бо в турборежимі так тисли кнопки, що аж дим пішов.

Чи то ймовірної пожежі злякалися, чи просто знайшли причину піти додому раніше, та після задимлення - в залі нардепів поменшало. Тож засідання - закрили.