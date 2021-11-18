В Австралії розпочалася щорічна міграція крабів [ Редактировать ]
Масове перекриття доріг на австралійському острові Різдва. Там розпочалася щорічна міграція крабів. З першими дощами - вони покидають ліси та прямують до океану. Аби захистити ракоподібних - на острові перекривають шосе та будують крабові мости. Щойно вони сягнуть берега - розпочнеться двотижневий сезон спарювання. Опісля самці повернуться у хащі, а самиці лишаться на берегу відкладати яйця.
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