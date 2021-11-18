Поліцейські видадуть "швидким" окремі номерні знаки [ Редактировать ]
Автомобілям "швидкої" планують видавати окремі номерні знаки. Аби врятувати їх від... штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомили в патрульній поліції. Бо останнім часом медики з різних областей скаржаться, що вони постійно отримують "листи щастя". Камери фіксують перевищення швидкості, навіть коли автомобіль рухається зі спецсигналами. А потім керівникам лікарень доводиться оскаржувати штрафи в суді.
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Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, це дозволить уникнути штрафів за перевищення швидкості.
16-річного хлопця на "Інфініті", який на шаленій швидкості вилетів на перехрестя і зніс "Шевроле". Його водій загинув на місці.
У ситуації, коли швидка везла пацієнта без проблискових маячків, директор сплатив штраф із власної кишені. Порушення з увімкненими сигналами - зараз оскаржують.
Разом зі звичайними порушниками правил дорожнього руху в приціл камер фіксації дедалі частіше потрапляють карети швидкої.
Техосмотр будет проводиться при помощи специализированных автомобилей - мобильных диагностических станций. Проверка не будут касаться частного легкового транспорта