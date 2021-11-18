Автомобілям "швидкої" планують видавати окремі номерні знаки. Аби врятувати їх від... штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомили в патрульній поліції. Бо останнім часом медики з різних областей скаржаться, що вони постійно отримують "листи щастя". Камери фіксують перевищення швидкості, навіть коли автомобіль рухається зі спецсигналами. А потім керівникам лікарень доводиться оскаржувати штрафи в суді.