Комплексний пакет стримування Росії розробляє Україна разом із західними партнерами. Дмитро Кулеба напередодні розповів про результати переговорів у Вашингтоні й Брюсселі, серед інших - і з керівництвом НАТО. Зокрема, запрошення нашої делегації на саміт організації в Ризі наприкінці листопада очільник МЗС оцінює, як важливий знак довіри Альянсу до України.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: