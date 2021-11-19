Україна розробляє комплексний пакет стримування Росії [ Редактировать ]
Комплексний пакет стримування Росії розробляє Україна разом із західними партнерами. Дмитро Кулеба напередодні розповів про результати переговорів у Вашингтоні й Брюсселі, серед інших - і з керівництвом НАТО. Зокрема, запрошення нашої делегації на саміт організації в Ризі наприкінці листопада очільник МЗС оцінює, як важливий знак довіри Альянсу до України.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Ми, українські дипломати, зміцнюємо безпеку за трьома напрямами: союзники, санкції, зброя. Тобто політична підтримка України з боку ключових євроатлантичних партнерів, посилення дипломатичного та санкційного тиску на державу-агресора, досягнення домовленостей про постачання додаткової оборонної зброї для нашої армії.
по теме
Міністр зустрінеться з керівництвом НАТО та міністрами закордонних справ ЄС.
За важливістю у вітчизняному МЗС її порівняли з Угодою про асоціацію з ЄС!
Членів російської приватної охоронної компанії підозрюють у тяжких злочинах, скоєних на Сході України.
Дмитро Кулеба сьогодні розповів про результати переговорів у Вашингтоні й Брюсселі, у тому числі з керівництвом НАТО.
Посадовець повідомив, що регулярно обговорює це питання з Європейським командуванням Збройних сил США.