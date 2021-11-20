Бійцівські пси скалічили собаку у Княжичах [ Редактировать ]
Небезпечне сусідство із... мастифами. Це одна з найлютіших порід собак у світі. А розводять їх у приватному будинку в селі Княжичі, що на Київщині.
Місцеві обходять садибу з острахом і запевняють - таке сусідство призведе до трагедії. Чому? Ірина Розова розкаже.
На перший погляд, це звичайний будинок у затишному селі Княжичі під Києвом. Але за цим високим парканом живуть не люди, а собаки. І не прості. А одні з найнебезпечніших у світі - тибетські мастифи.
Саме тут - біля воріт - тиждень тому стався нещасний випадок.
Тетяна Петракова, жителька села Княжичі:
Ми, як звичайно, із моєю подругою кінологом вийшли гуляти і пішли цим маршрутом, хоча всі мешканці знають, що це найстрашніший будинок. І так трапилося, що цього вечора ці мастифи, яких, нажаль їх не годують, годують їх раз на десять днів, вони цього вечора вилізли більше ніж завжди, майже один мастиф виліз з-під воріт наполовину, можливо я просто відволіклася і він схопив мою собаку за ногу.
Ніна Гриценко, жителька села Княжичі:
И они ее начали туда затягивать. Я подбежала и держала собаке голову, чтобы не дать возможности ее целиком туда затянуть, в итоге у меня вот - это через куртку - я держала голову собаки, вот и через куртку, вот на мне еще были перчатки зимние лыжные толстые эта собака доставала мне до руки.
Зрештою вівчарку вдалося відтягнути. Але врятувати покалічену лапу - лікарі не змогли.
Тетяна Петракова, жителька села Княжичі:
На місці моєї собаки могла опинитися людина, яка просто проходила поруч й можливо саме Грета врятувала життя іншим людям.
Сусіди кажуть, за парканом - розплідник. Бійцівських псів там розводять уже майже десять років. І на небезпечне сусідство мешканці скаржилися не один раз.
Оксана Домашенко, жителька села Княжичі:
Поліцейські розводили руками, тому що вони кажуть ми ж самі їх відловлювати не будемо, у нас немає ані людей, які б цим зайнялися, ніякої служби, яка би могла співпрацювати з поліцією та зі свідками. Нажаль у нас не існує.
Власниця мастифів, Олена Осипенко, давати коментарі на камеру відмовилась. У телефонній розмові ситуацію пояснила так:
Олена Осипенко, господарка собак небезпечних порід:
К сожалению госпожа Петракова сама виновата, сама допустила до этой ситуации, сейчас перекручивает полностью все, и у меня нет времени даже заниматься своими делами, как давать интервью. Почему было вторжение на мою територию? На каждый роток не накинешь платок, у меня собаки там находятся с 2012 года. Ни одна собака оттуда, моя, которые они есть по 80 килограмм, не выскочит. Даже голова овчарки туда не пролезет, там оказались лапы и лапы оказались достаточно долго.
На ситуацію відреагували правоохоронці. Та вже чекають на рішення суду.
Ірина Прянішнікова, речниця поліції Київської області:
Ми склали адмінпротокол за частиною третьою статті 154 - це неналежне утримання саме тварин. І наразі, якщо суд прийме рішення, то на господиню буде накладено штраф в розмірі від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів громадян. І сама тварина може бути вилучена, якщо буде вирішено саме судом.
А жителі Княжичів, через сусідство з мастифами, готують іще один позов до суду.
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