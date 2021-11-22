Карантин для невакцинованих запровадили в Чехії. Відсьогодні доступ до ресторанів, музеїв та інших громадських місць матимуть лише щеплені громадяни. Такий локдаун триватиме до кінця лютого 2022 року. Одночасно в школах проводитимуть регулярне тестування учнів на коронавірус. Підприємства та компанії також будуть зобов'язані проводити тести співробітників, які відмовляються від імунізації. Усі витрати на обстеження покриватиме держава.