Карантин для невакцинованих запровадили в Чехії [ Редактировать ]
Карантин для невакцинованих запровадили в Чехії. Відсьогодні доступ до ресторанів, музеїв та інших громадських місць матимуть лише щеплені громадяни. Такий локдаун триватиме до кінця лютого 2022 року. Одночасно в школах проводитимуть регулярне тестування учнів на коронавірус. Підприємства та компанії також будуть зобов'язані проводити тести співробітників, які відмовляються від імунізації. Усі витрати на обстеження покриватиме держава.
по теме
Кількість нових інфікованих б'є рекорди - понад 15 тисяч випадків за добу - і це в країні з населенням дев'ять мільйонів.
"Червона" зона не така вже й червона - принаймні для черкаських перевізників. Уже тиждень у місті та в області діють жорсткі карантинні обмеження. Та водії маршруток дотримуватись їх не квапляться.
Місто почервоніло. І в рейд - полювати на безсертифікатних порушників - вийшли поліцейські та працівники Держпродспоживслужби.
За останній тиждень показник захворюваності тут стрімко зріс. Профільні медичні заклади для ковідних пацієнтів уже працюють на межі.
Волинь відсьогодні увійшла в жорсткий локдаун. В області - "червоний" рівень епіднебезпеки. Тож тепер і тут люди житимуть в умовах суворих обмежень. Але це не стосуватиметься тих волинян, які встигли щепитися.