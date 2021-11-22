Секс-харасмент на найвищому рівні. Що сталося зі знаменитою китайською тенісисткою, яка звинуватила китайського високопосадовця у сексуальних домаганнях? Колишня перша ракетка світу Пен Шуай сьогодні, після кількох тижнів мовчання вийшла на зв'язок. Про що вона розповіла? Дивіться далі.

Вона була першою ракеткою світу й залишається найвідомішою тенісисткою Китаю. 35-річна Пен Шуай зникла на початку місяця. Це сталося після її повідомлення в соцмережі про тривалу сексуальну експлуатацію. Шуай розповіла, що її примусили до стосунків із колишнім віце-прем'єром Китаю Чжаном Гаолі. Він близький соратник президента Сі Цзіньпіна. Зізнання тенісистки видалили протягом пів години. А сама вона перестала виходити на зв'язок із друзями та колегами.

Новак Джокович, перша ракетка світу:

Ми мусимо об'єднатися й показати, що не ігноруватимемо цей випадок. Це не просто внутрішня подія в Китаї, це зачіпає весь тенісний світ. Вона була міжнародною спортсменкою багато років і заслуговує щонайменше на нашу підтримку.

Долею Шуай перейнялися не лише зірки тенісу, як-то Наомі Осака і Серена Вільямс, а й уряди Великої Британії, США та Франції. Пекін закликають надати докази безпеки жінки і провести справедливе розслідування обвинувачень.

Ліз Тросселл, речниця Верховного комісара ООН з прав людини:

Дуже важливо забезпечити притягнення до відповідальності винних та справедливість для жертв. Для людей, які пережили жахливу травму, часто надзвичайно складно виступати з такими звинуваченнями публічно. Ми вимагаємо доказів її безпеки та місцеперебування".

На докази довго чекати не довелося. Дружня до китайської влади редакція опублікувала вже кілька відео за участі Шуай. Ось вона роздає автографи молодому поколінню тенісистів. А це - вечеряє з друзями і тренером у відомому пекінському ресторані. Крім того, від імені тенісистки поширили листа, де вона відмовляється від звинувачень і каже, що з нею все гаразд. Напередодні Шуай також вийшла на відеозв'язок із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

Алкан Акад, експерт організації "Міжнародна амністія":

У минулому ми вже бачили схожі випадки, коли люди не мали вибору, окрім говорити те, що їм наказали. І розмова МОК із Шуай аж ніяк не доводить, що в жінки є повна свобода висловлювань і пересування та що вона перебуває в безпеці.

Ані відеорозмова, ані попередні ролики не переконали колег і друзів Шуай у її безпеці. Мовляв, жінці не дають можливості вільно сказати, що відбувається. Уряди погрожують Китаю дипломатичними наслідками, а міжнародні тенісні асоціації обіцяють скасувати заплановані турніри в країні.

Зникнення людей і відеозаписи із каяттям у Китаї - не дивина. Але раніше таке траплялося з правозахисниками, активістами, юристами чи бізнесменами. І вперше - зі спортсменкою. Також уперше в історії звинувачення в домаганнях стосується чиновника такого високого рівня. Тим паче за кілька місяців до того, як країна прийматиме Олімпійські ігри.