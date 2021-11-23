Роботу місії ОБСЄ знову блокують незаконні збройні формування на сході країни. У вчорашньому звіті наводять кілька випадків. На блок-пості неподалік Донецька патруль не пропустили до Ясинуватої - озброєні люди послалися на наказ так званих "командирів". Схожий випадок трапився у Вознесенівці на Луганщині. Спостерігачі також зафіксували, як глушили їхні безпілотники - біля Горлівки, Первомайська та Брянки.