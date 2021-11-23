Патруль ОБСЄ не пропустили до Ясинуватої [ Редактировать ]
Роботу місії ОБСЄ знову блокують незаконні збройні формування на сході країни. У вчорашньому звіті наводять кілька випадків. На блок-пості неподалік Донецька патруль не пропустили до Ясинуватої - озброєні люди послалися на наказ так званих "командирів". Схожий випадок трапився у Вознесенівці на Луганщині. Спостерігачі також зафіксували, як глушили їхні безпілотники - біля Горлівки, Первомайська та Брянки.
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На блок-пості неподалік Донецька патрулів не пропустили до Ясинуватої - озброєні люди послалися на наказ так званих "командирів". Схожий випадок трапився у Вознесенівці на Луганщині.
Членів російської приватної охоронної компанії підозрюють у тяжких злочинах, скоєних на Сході країни. Згідно з оприлюдненим розслідуванням, спецоперацію із їх затримання зірвала саме українська сторона.
Озброєння окупантів розташоване за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, - йдеться у звіті місії за попередню добу.
Разом з Головнокомандувачем Збройних Сил Валерієм Залужним вони нині - в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Ворог застосував і заборонене озброєння. У районі Лебединського - двічі вів вогонь із 82 та 120 мінометів. З мінометів 82 калібру вдарив і біля Кам'янки.