На Рівненщині поліцейські викрили групу осіб, які штампували фальшиві негативні ПЛР-тести й міжнародні сертифікати про вакцинацію. Брали за ці папірці від півтори до шести тисяч гривень. Під час обшуків оперативники виявили на комп'ютері сотню підробок, які ще не встигли роздрукувати й передати клієнтам. Знайшли й гроші - понад 155 тисяч гривень, бланки, мокрі печатки медзакладів та лікарів, а також чорнову бухгалтерію. Затримали п'ятьох людей. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення.