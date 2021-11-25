Правоохоронці затримали п'ятьох людей за підробляння ковід-сертифікатів [ Редактировать ]
На Рівненщині поліцейські викрили групу осіб, які штампували фальшиві негативні ПЛР-тести й міжнародні сертифікати про вакцинацію. Брали за ці папірці від півтори до шести тисяч гривень. Під час обшуків оперативники виявили на комп'ютері сотню підробок, які ще не встигли роздрукувати й передати клієнтам. Знайшли й гроші - понад 155 тисяч гривень, бланки, мокрі печатки медзакладів та лікарів, а також чорнову бухгалтерію. Затримали п'ятьох людей. Їм загрожує до п'яти років ув'язнення.
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Брали за ці папірці від півтори до шести тисяч гривень. Під час обшуків оперативники виявили на комп'ютері сотню підробок, які ще не встигли роздрукувати й передати клієнтам.
Решта - мусять відповідати перед законом. Таке заявив голова Національної поліції Ігор Клименко. Але для такої амністії ще потрібно розробити правовий механізм.
Схема работала в течение двух месяцев
На нього полювали понад місяць. А він всіляко заплутував сліди. Поліція таки затримала стрільця, який під Києвом поцілив по автівці з родиною. Ані жінка, ані дитина тоді не постраждали, а от чоловікові нападник прострелив ногу.
Серед клієнтів - росіяни, жителі тимчасово окупованих територій, а ще чимало колишніх місцевих чиновників. Працювали спритники понад рік.