В Украине строят четыре аэродрома - Шмыгаль [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
На расширение и модернизацию аэропортов в Украине правительство направило 3,4 млрд грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Великое Строительство: Авиация. Туризм", сообщает пресс-служба Кабмина.
По подсчетам экспертов, аналитиков это влияет почти на 1% ВВП в Украине. В этом году 1,4 млрд. грн. были направлены на строительство аэропорта в Днепре. 700 млн грн - на аэропорт в Одессе. Более 600 млн - на аэропорт Винницы, 500 млн грн - на херсонский аэропорт. Вчера на заседании правительства мы также утвердили порядок использования 200 млн грн для пополнения уставного капитала аэропорта "Борисполь". Эти средства пойдут на строительство нового терминала.
Главы правительства заверил, что развитие собственного авиастроения - приоритет на 2021-2030 годы. Общий объем инвестиций в развитие украинского авиастроительства за эти годы составит более 34 млрд. грн.
45 высокотехнологичных предприятий авиастроения до 1 января 2025 года получили налоговые льготы, в том числе освобождение от налогообложения прибыли предприятия, уплаты налога на добавленную стоимость, уплаты земельного налога, уплаты въездной пошлины на высокотехнологичное оборудование.
Премьер Шмыгаль добавил, что Украина ждет признания сертификатов самолетов украинского производства, в частности, компании "Антонов" со стороны ЕС.
Напомним, что президент Зеленский объявил о создании национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines.
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