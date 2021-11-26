COVID-19 в Україні: за добу зафіксували майже 16 тисяч інфікувань [ Редактировать ]
Майже 16 тисяч випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 608 пацієнтів померло, одужало - майже 25 тисяч. Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Добовий показник у столиці та цих регіонах - понад тисяча.
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