Цены на бензин и автогаз: почем топливо в Украине [ Редактировать ]
В понедельник, 29 ноября, в сравнении с предыдущим торговым днем, розничные цены на бензин и автогаз в Украине не изменились. Дизельное топливо дешевеет. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,62 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,40 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,34 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 19,06 гривен за литр (0,00 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Ранее мы писали, что автогаз в Украине подорожал на 2 копейки. Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,24 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,44 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,88 гривен за литр (+0,02 гривен).
Кроме того, 38% владельцев электромобилей или гибридных авто отказываются от них в пользу традиционных бензиновых или дизельных. Причин отказа от экологически чистого транспорта в угоду ДВС оказалось несколько. Основная – сложности с зарядкой.
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