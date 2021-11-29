На Сході країни поранено українського військового. Стан його здоров'я - задовільний, повідомили у штабі. Від початку доби незаконні збройні формування шість разів порушили режим тиші. Зокрема, двічі застосували заборонену зброю: з артилерії калібру 122 міліметри обстріляли позиції ЗСУ біля Станиці Луганської, а поблизу Старого Айдара били зі 120 мінометів. Армійці стримували атаки ворога вогнем у відповідь. Із захисниками спілкувався Руслан Смєщук. Його репортаж - далі.

Руслан Смєщук, кореспондент:

На Донбасі раптово потепліло, пішли рясні дощі. І зараз доїхати до деяких передових позицій на цивільній машині - ну просто неможливо. Єдиний варіант - ось такий... Військова техніка.

Заносить, кидає на ямах - але їде впевнено. На фронті - не до комфорту. Передові позиції під окупованою Ясинуватою - а саме сюди ми їхали - зустрічають дощем, сирими окопами та кулеметними пострілами.

Позивний "Крим", військовослужбовець Збройних сил України:

За останню добу противник продовжує закріплювати, облаштовувати позиції вогневі. Якоїсь підготовки супротивника до нападу не виявлено. Він утримує свої опорні пункти.

І періодично відкриває вогонь. А ще, за таких погодних умов, підвищується потенційна небезпека.

Євген, військовослужбовець Збройних сил України:

Підвищили пильність тому, що це хороша погода для проходження диверсійних груп противника. І підвищується пильність, посилюються пости. Люди готові.

Поки ми спілкуємося з Євгеном, із протилежного боку знову зчиняється стрілянина.

А це що зараз? Це може на ДФС... а ні, це просто такий звук політу кулі. Зараз атмосферний тиск такий. Вас, а то я навіть злякався трохи...

Іноді противник застосовує саморобні ударні безпілотники. Так днями мішенню для атаки з неба стала ця медична автівка.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України:

Намагаються вони вразити й техніку, було скидання ВОГу по медичній машині - був вибух, десь в 10 метрах і її не вразило. Але скидання було по медичній.

Що ж до загальної ситуації на передовій, то зараз на більшості ділянок спостерігається певне затишшя, кількість ворожих обстрілів істотно знизилася.