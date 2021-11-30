В январе-октябре 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 878 гривен. Это на 45,7% больше, чем в целом по стране (13 648 гривен). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, также выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 629 гривен и в Киевской области (13 932 гривен).

В остальных регионах зарплаты на уровне средней, или ниже. Меньше всего платили в Черновицкой области - 10 859 гривен (79,6%) от средней зарплаты по стране.

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Кроме того, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен. Это на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).

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