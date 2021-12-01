На админгранице с Крымом начали COVID-вакцинацию [ Редактировать ]
На админгранице с оккупированным Крымом в пунктах пропуска "Чонгар" и "Каланчак" с 1 декабря началась вакцинация от COVID-19. Все желающие могут вакцинироваться официально признанными вакцинами.
Об этом сообщает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"На КПВВ в Херсонской области - "Чонгар" и "Каланчак" сегодня начали работать пункты вакцинации. Теперь наши люди смогут привиться признанными в мире вакцинами от ковида прямо на КПВВ", - написала она.
Верещук также поблагодарила за помощь главу Херсонской ОГА и его команду.
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