Та цей спецрахунок обіцяють не всім дітям

Про країну... майбутнього говорив сьогодні президент із парламентської трибуни. 40 хвилин Володимир Зеленський розповідав і про кілометри збудованих доріг, і про те, що тепер українським дітям даватимуть... гроші. І про множинне громадянство, яке може стати реальністю. (Відповідний законопроєкт, до речі, він уже вніс на розгляд Верховної Ради). А ще - про те, як зупинити війну на Донбасі. Усе чула і бачила наша Яна Танчак. Тож про що ще говорив президент і як його виступ оцінили депутати? Дивіться далі.

На щорічне послання президента - депутати вирішили приодягтися. Монобільшість - прийшла в однакових футболках.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Це гасло нашої президентської кампанії й парламентської кампанії. Яку ми, власне кажучи, проваджуємо в життя.

Опозиціонери теж - відповідно до дрес-коду. Ось тільки напис на футболках - інший.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Це означає питання, яке суспільство задає президенту. Оскільки він не дав відповіді, можливо сьогодні він вимушений буде відповісти.

Володимир Зеленський виходить на трибуну. І за 42 хвилини встигає розповісти, що було - і головне - що буде. Найбільша гордість - велике будівництво і цифровізація. Та все ж - більше президент говорить про... країну майбутнього. Одна з найближчих ініціатив - Економічний паспорт українця. Простими словами - дітям обіцяють... гроші. 10 тисяч доларів - до повноліття:

Володимир Зеленський, президент України:

Всі кошти, плата за використання наших українських надр - накопичуватимуть на персональних рахунках дітей, громадян України. По досягненні повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти чи купівлі власного житла в Україні.

Та цей спецрахунок обіцяють не всім дітям. Лише - народженим після 2019 року. Тим, хто з'явився на світ значно раніше - пенсіонерам - мають розширити програму доплат. А на інших чекає "українська мрія" - кожен, хто сплачує податки - зможе отримати кредит за ставкою п'ять відсотків на житло, електромобіль чи освіту. Обіцяє президент - підвищити зарплату вчителям і медикам.

Володимир Зеленський, президент України:

Середня заробітна плата лікаря в державі Україна буде 24 тисяч гривень. Ми вперше починаємо гідно ставитись до лікаря. І не тільки тоді, коли нам це потрібно. І я впевнений, що у своєму наступному посланні, через рік, такі самі слова я скажу про заробітну плату нашим вчителів.

А ще президент анонсує нову програму - "термомодернізацію" - це утеплення будинків, шкіл, садочків, лікарень. І заявляє: енергетичної кризи - не буде:

Володимир Зеленський, президент України:

Енергетична криза, обмеження в електропостачанні, значний ріст тарифів. Вперше це не про Україну. Я вас вітаю з цим.

Після блоку соціального - до військового. І тут теж президент говорить і про успіх "Кримської платформи", і про те, як зупинити війну на Сході. Без прямих переговорів із Росією - ніяк:

Володимир Зеленський, президент України:

Без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні - це визнали вже всі зовнішні партнери.

Усім ветеранам та військовим глава держави обіцяє... житло. І дуже побіжно говорить про те, що не вдалося.

Володимир Зеленський, президент України:

Судова реформа в Україні - тут пишатися, я вважаю, поки що нема чим. Нема чим. Ми тільки на початку цього складного шляху. Ми лише проголосували перші два закони.

Одразу після президентської промови нардепи - пішли в кулуари. На перебій ділитися враженнями й одне з одним, і на камеру. Монобільшість - від спічу - очікувано - у захваті.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Президента виступ оцінюю по п'ятибальній шкалі на п'ять. Чесно кажучи самому дивно було скільки всього зроблено, ми зробили, як команда, бо коли всі ці щоденні чвари хто кому щось сказав, хто що відповів забуваєш про головне - яким чином змінюється країна і поступово розбудовується.

Опозиція - теж очікувано - розчарована:

Кіра Рудик народний депутат, "Голос":

Президент знаходиться або в занадто теплій ванні, або живе в якійсь іншій країні. В якій ковід - це зовсім не проблема, в якій ми енергетично незалежні. Це ж абсолютний абсурд.

Валентин Наливайченко народний депутат, "Батьківщина":

Виступ був, як з іншої планети. Таке враження, що планета Зе десь в іншій галактиці, а Україна на землі, тут і зараз.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Написали бодрое, эмоциональное выступление, такое вот "одобрямс" и все. Мне это, честно говоря, напомнило 24 съезд КПСС, у нас все хорошо, мы идем вперед к победе коммунизма. А на самом деле к коммунизму идут те, кто присутствовал в зале. Вот они живут в коммунизме. Правящее большинство, все остальные люди абсолютно четко понимают, что каждый день сталкиваются с проблемами, на которые не получили ответа из этой речи.

А от де ж узяти гроші на всі обіцянки? Бюджет на наступний рік у парламенті розглядатимуть уже завтра. І опозиційні фракції чітко заявили - за запропонований владою кошторис натиснуть червону кнопку.