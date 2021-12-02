Україна закриває кордон для громадян низки африканських держав [ Редактировать ]
Україна закриває кордон для громадян низки африканських держав - через новий штам "Омікрон". Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні уряду. Для українців, які повертаються із цих країн, запровадять обов'язкову двотижневу самоізоляцію.
А у ВООЗ назвали головні причини появи нових штамів COVID-19. Це нехтування вакцинацією та низький рівень тестувань на коронавірус. Спалах різновиду "Омікрон" виявили вже у 23 країнах світу. Водночас Європа нині потерпає переважно від варіанту "Дельта". У Німеччині кількість летальних випадків серед недужих сягнула максимуму за останні дев'ять місяців.
А в Польщі за минулу добу - майже 30 тисяч інфікувань - це найвищі показники в країні від квітня. Загалом у світі зареєстрували понад 660 тисяч нових заражень. Приблизно вісім із половиною тисяч людей - померли.
по теме
Найбільше - в столиці, на Донеччині, Житомирщині та Львівщині. Діагноз "одужали" напередодні отримали 23 з половиною тисячі пацієнтів.
Найгірша епідситуація нині - на Волині, Житомирщині, Миколаївщині та Чернігівщині. Щодо вакцинації, то тут цифри зростають. Станом на сьогодні повністю імунізовані - майже одинадцять мільйонів українців.
Інфікованих новим варіантом уже зафіксували в Південній та Північній Америці, в Австралії та Європі. Країни ЄС наразі переживають четверту хвилю пандемії.
Найгірші показники поширення вірусу в Києві та області, на Полтавщині, Запоріжжі, Донеччині й Вінниччині. Від початку вакцинальної кампанії - повністю імунізовані більше як 11 мільйонів 200 тисяч людей.
Найвищі показники поширення коронавірусної інфекції в Києві, на Донеччині й Полтавщині. Від початку вакцинальної кампанії - щеплення зробили понад 13 мільйонів українців.