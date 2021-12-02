Приблизно 8,5 тисяч людей померли від ковіду у світі за добу

Україна закриває кордон для громадян низки африканських держав - через новий штам "Омікрон". Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні уряду. Для українців, які повертаються із цих країн, запровадять обов'язкову двотижневу самоізоляцію.

А у ВООЗ назвали головні причини появи нових штамів COVID-19. Це нехтування вакцинацією та низький рівень тестувань на коронавірус. Спалах різновиду "Омікрон" виявили вже у 23 країнах світу. Водночас Європа нині потерпає переважно від варіанту "Дельта". У Німеччині кількість летальних випадків серед недужих сягнула максимуму за останні дев'ять місяців.

А в Польщі за минулу добу - майже 30 тисяч інфікувань - це найвищі показники в країні від квітня. Загалом у світі зареєстрували понад 660 тисяч нових заражень. Приблизно вісім із половиною тисяч людей - померли.