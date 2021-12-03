Автоцистерна з аміаком перекинулася біля Вінниці [ Редактировать ]
Автоцистерна з аміаком перекинулася біля Вінниці. Аварія - попередньо - сталася, бо водій не впорався з кермуванням. Витоку хімікатів - а в цистерні було 19 тонн зрідженого аміаку - не відбулося. Але надзвичайникам довелося викликати спецпризначенців із відповідною технікою. Аби швидко перекачати все в іншу ємність, оскільки аміак - надзвичайно токсичний.
по теме
Винними в усьому учасники пікету вважають чиновників управління у справах релігій облдержадміністрації, які неналежно виконують свої функції.
В перевернувшейся автоцистерне емкостью около 19 тонн находится сжиженный аммиак (безводный). На данный момент проходит ликвидация последствий аварии. Опасный химикат дезактивируют 31 спасатель и 9 единиц спецтехники
Японець встиг зателефонувати рятувальникам. Проте знайти потерпілого береговій охороні вдалося лише через 22 години.
В понедельник утром, 29 ноября, в Киеве, на Столичном шоссе, затруднено движение транспорта
В четверг, 25 ноября, на въезде в Харьков произошло масштабное ДТП с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей