10 тисяч доларів кожному повнолітньому. Новонародженим українцям платитимуть гроші за використання надр держави. Кошти зберігатимуться на банківських рахунках 18 років. І тільки потім їх можна буде отримати.

Чи вистачить коштів усім та на що їх можна витратити Василь Богайчик дізнавався.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми спрямуємо ці кошти саме на наших дітей. Саме тому до 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця.

Ось так - під гучні овації президент анонсував "економічний паспорт українця". У чому його суть: плата за використання надр - має "осісти" на рахунках... дітей.

Володимир Зеленський, президент України:

Олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти. Чи купівлі власного життя в Україні.

Але претендувати на ці щедроти - зможуть не всі українські діти, а лише ті, хто народився, починаючи з 2019 року.

Василь Богайчик, кореспондент:

Сьогодні у цьому пологовому народилося дев'ять малят. Якщо закон про "економічний паспорт" приймуть, то через 18 років кожному обіцяють виплатити щонайменше 10 тисяч доларів.

А за сміливішими підрахунками - і того більше. Депутати від слуг навіть цифру у 20 тисяч доларів називали. І ще трохи арифметики: в Україні щороку народжується понад 300 тисяч немовлят. Якщо брати в розрахунок суму в 10 тисяч доларів - то виходить, на них потрібна сума в три мільярди зелених.

Крістіна Аврамченко, економіст:

Для бюджету країни це цілком реальна цифра. Щоб за 18 років було 10 тисяч доларів, то треба було б зараз покласти 36 тисяч гривень і поповнювати цей рахунок десь на три тисячі щороку.

До речі, в законопроєкті прописано, що отримати кошти можна буде і до повноліття, але - тільки за однієї умови.

Дмитро Костюк, народний депутат України, "Слуга народу":

Якщо дитина хвора. Якщо хвора на якісь тяжкі захворювання. Тоді можна буде зняти раніше ці кошти і використати їх на лікування.

Взагалі ідея платити за надра своїм громадянам - не нова. Приміром, у Кувейті кожне немовля отримує три тисячі доларів. А жителям Аляски щороку платять близько тисячі зелених.

Крістіна Аврамченко, економіст:

Є багато прикладів. Зазвичай це країни, які там багаті на нафту/газ.

А українці сприймають президентську ініціативу полярно. Хтось - з оптимізмом:

Едуард, киянин:

Мы будем очень рады, если такая инициатива есть. Если её поддержут, если она получит своё продолжение, конечно мы будем рады.

Хтось - із великою долею скепсису.

Світлана, киянка:

Ну це дуже погана ідея. Тому що, як мінімум, це в українських реаліях не вийде.

І експерти - із цим погоджуються! Бо ці дитячі гроші - мають накопичуватися у спеціальному фонді. І саме в цьому вже закладений високий ризик.

Крістіна Аврамченко, економіст:

Взагалі фонд виглядає привабливіше, але не впевнена, що в умовах України. Тому що ми знаємо, що у нас високі ризики корупції і є ризики, що ці кошти будуть якимось чином розкрадені або не до кінця виплачені.

Цьогоріч розглянути законопроєкт депутати вже не встигнуть. Тож якщо за "економічний паспорт українця" таки проголосують, то програма запрацює з 2023 року.