Новонародженим українцям платитимуть гроші за використання надр держави [ Редактировать ]
10 тисяч доларів кожному повнолітньому. Новонародженим українцям платитимуть гроші за використання надр держави. Кошти зберігатимуться на банківських рахунках 18 років. І тільки потім їх можна буде отримати.
Чи вистачить коштів усім та на що їх можна витратити Василь Богайчик дізнавався.
Володимир Зеленський, президент України:
Ми спрямуємо ці кошти саме на наших дітей. Саме тому до 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця.
Ось так - під гучні овації президент анонсував "економічний паспорт українця". У чому його суть: плата за використання надр - має "осісти" на рахунках... дітей.
Володимир Зеленський, президент України:
Олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. По досягненню повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти. Чи купівлі власного життя в Україні.
Але претендувати на ці щедроти - зможуть не всі українські діти, а лише ті, хто народився, починаючи з 2019 року.
Василь Богайчик, кореспондент:
Сьогодні у цьому пологовому народилося дев'ять малят. Якщо закон про "економічний паспорт" приймуть, то через 18 років кожному обіцяють виплатити щонайменше 10 тисяч доларів.
А за сміливішими підрахунками - і того більше. Депутати від слуг навіть цифру у 20 тисяч доларів називали. І ще трохи арифметики: в Україні щороку народжується понад 300 тисяч немовлят. Якщо брати в розрахунок суму в 10 тисяч доларів - то виходить, на них потрібна сума в три мільярди зелених.
Крістіна Аврамченко, економіст:
Для бюджету країни це цілком реальна цифра. Щоб за 18 років було 10 тисяч доларів, то треба було б зараз покласти 36 тисяч гривень і поповнювати цей рахунок десь на три тисячі щороку.
До речі, в законопроєкті прописано, що отримати кошти можна буде і до повноліття, але - тільки за однієї умови.
Дмитро Костюк, народний депутат України, "Слуга народу":
Якщо дитина хвора. Якщо хвора на якісь тяжкі захворювання. Тоді можна буде зняти раніше ці кошти і використати їх на лікування.
Взагалі ідея платити за надра своїм громадянам - не нова. Приміром, у Кувейті кожне немовля отримує три тисячі доларів. А жителям Аляски щороку платять близько тисячі зелених.
Крістіна Аврамченко, економіст:
Є багато прикладів. Зазвичай це країни, які там багаті на нафту/газ.
А українці сприймають президентську ініціативу полярно. Хтось - з оптимізмом:
Едуард, киянин:
Мы будем очень рады, если такая инициатива есть. Если её поддержут, если она получит своё продолжение, конечно мы будем рады.
Хтось - із великою долею скепсису.
Світлана, киянка:
Ну це дуже погана ідея. Тому що, як мінімум, це в українських реаліях не вийде.
І експерти - із цим погоджуються! Бо ці дитячі гроші - мають накопичуватися у спеціальному фонді. І саме в цьому вже закладений високий ризик.
Крістіна Аврамченко, економіст:
Взагалі фонд виглядає привабливіше, але не впевнена, що в умовах України. Тому що ми знаємо, що у нас високі ризики корупції і є ризики, що ці кошти будуть якимось чином розкрадені або не до кінця виплачені.
Цьогоріч розглянути законопроєкт депутати вже не встигнуть. Тож якщо за "економічний паспорт українця" таки проголосують, то програма запрацює з 2023 року.
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Відповідно до нього, усім дітям, народженим після 2019 року, відкриють спецрахунки. І по досягненню повноліття усі вони отримають по 10 тисяч доларів.
Через застосунок "Дія". Про це напередодні заявив Президент Володимир Зеленський.
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