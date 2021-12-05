Обережно, на вас... полюють! І починається це полювання щойно ви переступаєте поріг магазину. Аби ви витратили якомога більше грошей, маркетологи розставляють десятки гачків. Впливають на все: і органи відчуттів, і на психологію.

Продумують усе: товари розставляють у потрібному порядку - і на полицях, і у залі. А ще - не скупляться на яскраві таблички із магічним словом - "акція". Аби ми з вами - не роздумуючи, витягали гаманці.

Та Ярина Марків вирішила розсекретити маркетологічні хитрощі. І тим самим -допомогти зекономити наші гроші. Особливо в предсвятковий час.

Кінець Чорної п'ятниці - початок передноворічної метушні!

-Очі розбігаються. Просто розбігаються очі. Стільки всього.

Сувеніри та подарунки. Розпродажі, червоні цінники - та акції до свят.

-Все это вынуждает нас доставать кошелёк и с радостью отдавать деньги.

Магазини вже готові чистити ваші кишені. А нечесні виробники - продавати лід за ціною риби...

Та желатин - замість ікри...

Разом із експертами ми розкажемо - ЯК сходити в магазин і не купити зайвого? На ЯКІ хитрощі йдуть супермаркети, щоб продати вам подорожче? І ЯК не попастися на гачок шахраїв?

Ярина Марків, кореспондентка:

Розслабляюча музика, приємний запах, тематичні декорації та навіть матеріал, яким встелена підлога. Вони продумують все до дрібниць, щоб витягти з ваших гаманців якомога більше грошей! Справжні стратеги й трішки хитруни. Маркетологи!

Усім знайома картина - повертаючись з роботи додому, стомлена, голодна, забігаєш у магазин по хліб. Зробила крок - і забула, за чим прийшла. Увагу вмить заполонили яскраві вивіски - "Акція", "Знижка", "Товар тижня", а ще.... цей запах із відділу кулінарії. Кілька хвилин - і кошик повний. А де ж те, за чим прийшла - хліб?

Зазвичай, у кінці торговельного залу...

Максим Несміянов, виконавчий директор Спілки споживачів України:

Цель какая стоит? Чтобы я ходил и искал то, что мне надо и паралельно обращал внимание на другие товары с акциями, которые возможно мне не нужны. Следующий маркетинговый ход. Мы едем по ровному полу, но обратите внимание, на многих магазинах плитка, если мы катим тележку, она стучит так тык-тык-тык… И чтоб ты сбавила скорость.

Й уважно розглядала полиці. І тут ще одна хитрість. На рівні очей часто викладають найдорожчі пропозиції.

Да, допустим эти макарони - это самое дешёвое, что тут есть. Логично, они на самом низу. Нужно наклониться. Вот эти вот… Вот эти дешёвые. А чуть подороже - чуть повыше.

Наступна пастка - незвично велика упаковка.

Люди работают на объем - берешь пакет огромный, а молока или кефира мало. Тоже уловка . Просто объем тебе большой делают, чтоб твои глаза увидели вот такой пакет !

Андрій Жельветро, психолог:

Как мы выбираем шампунь ? Мы нюхаем.. Сейчас бутылки имеют удобный для руки, для прикасания хват. И некоторые бутылки имеют уже такие пупырышки. Лишь такой нюанс, который обеспечивает удовольствие для руки, повышает продажи.

Утім, інколи на полицях зустрічається обман чистої води. За який нам доводиться платити!

Воды ,...воды написали 5 процентов. Люди, ну сейчас вот домохозяйки .. посмотрите 5 процентов воды обещают. Кто то в это верит? Новый закон про маркировку пишет так, что если глазури больше чем 5 %, надо писать её процентаж. Они указали 5. По факту тут 25 где-то будет, минимум!

Тобто в таких випадках що робити українцям? От вони купили, прийшли додому провели експеримент, зважили..

- Писать жалобы. Если б масово писали жалобы на вот этих всех товарищей ...которые, не пойми что делают. Это ж фальсификация какая-то. Воду продают под видом рыбы.....

Скаржитись треба в Держпродспоживслужбу. Вона проведе перевірку, і якщо виявить обман, виробника можуть оштрафувати навіть до 100 тисяч гривень. Проте найкоротший шлях до гаманця - навіть не підробка, а магічне слово...

- Акция. То можно по акции взять! И полакомиться немножко.

-На акційні ціни також звертаємо увагу аякже ж, бо дуже подорожало все.

Андрій Жельветро, психолог:

Когда человек думает, что сейчас вот у него есть возможность сэкономить, завтра этот товар будет дороже. Есть ощущение что я успел, что я молодец.

-Я не вижу товара без акции. Ну посмотри все ценники ж красные. Ну не все ж акция. И не всё выгодно.

Бо часто супермаркети навмисно ставлять акційні цінники для привернення уваги.

Вот реально приходишь партии просстроченые подвезли... разние бывают. Все зависит от поставщика.

Тому уважно оглядайте товар перед покупкою і звертайте увагу на термін придатності. А перевірити, чи справжня акція, можна прямо в магазині. Вводимо унікальний штрих-код товару в інтернеті - і порівнюємо з цінами в інших торговельних мережах.

-Вот видишь? Это известный магазин, тут 290 гривен эта баночка. А тут 185. это хорошая цена от которой уже можно отталкиваться, можно брать. Это реальная акция.

Беремо баночку. Для експерименту. Бо... не все те ікра, що ікрою зветься... Вона входить у ТОП-десять продуктів, які підробляють найщастіше.

А це один із популярних столичних ярмарків. Тут теж продають ікру. При чому, дешевше, ніж в магазині на 45 грн. І навіть дозволяють продегустувати. Щоправда, коли ми з камерою та мікрофоном підійшли до прилавку, продавець несподівано зник...Перевіримо продукцію на справжність! Усе, що нам потрібно - дві склянки окропу. В одну - кидаємо ікру з ринку, в іншу - магазинну.

Вы просто смотрите сразу реакцию, видите, белая? А здесь вот мы насыпали, и ничего нет. Тут сколько не сыпь, вода будет всегда прозрачной, у подделаной.

- Значить то натуральна .. - да-да.. - Оце натуральна, це нє.. - да-да. -Тобто ще раз, Максиме. У гарячій воді справжня ікра вона має… Она выделяет такой белый цвет, она ставиться немножко белее. Значит белок, он сворачивается, как рыба . А подделаная, видите, она цветь не меняет, ничего не выделяет.

Цікаво, що поки ми проводили експеримент, власник так званої ікри так і не з'явився... Таку ж, начебто, справжню продають і в інтернеті. Ось на цьому сайті, в оголошенні з примітками "НЕ ЖЕЛАТИН" і "НЕ БІЛКОВА", за баночку просять від 35-ти гривень. Щоправда, прискіпливим продавцям, зізнаються...

Ну це справжня ікра? - Ні. -Якщо несправжня, то який її склад? Ну просто мене цікавить пропозиція. - Вода, там рыбий жир, подсолнечное масло, бета-каротин, керамин.

Тож, щоб не придбати фальсифікат найбезпечніше купувати ікру в перевірених магазинах. Із зернистою розібрались. А як піти в супермаркет і не купити зайвого? За словами експертів, найперше - дотримуйтесь простих правил.

1. Не ходіть за покупками на голодний шлунок. 2. Заздалегідь підготуйте список необхідних товарів. 3. Не беріть з собою багато грошей. І краще - готівку. 4. Акційні пропозиції - звіряйте по штрих-кодах.

І... залишайте дітей вдома.

Вот тут начинается "мама купи платье, я хочу быть красивым сегодня единорожком". 159 гривень зі знижкою. 159 гривен вам продадут кусочек занавески.

Ялинкові прикраси найдешевше купувати після Нового року - тоді ціни на них стрімко впадуть. Ну а щодо вибору подарунків, то тут універсальна порада одна...

Ірина Павлієнко, фінансова консультантка:

Я раджу купувати корисні подарунки. Це може бути книга, це може буть записничок, це може буть ручка.

Витрачати не більше 10% вашого бюджету. Тобто якщо ви заробляєте 20 тисяч, ви можете потратити на подарунки 2 тисячі.

І не забувайте, що грудень - найдорожчий місяць у році. Тож, частину запланованих витрат ...

відкладіть на майбутнє - тоді гроші до вас будуть приходити все більше, більше, і більше.