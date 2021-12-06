С 25 ноября 2021 года в Украине официально начало работать Бюро экономической безопасности Украины, в поле зрения которого оказались все экономические преступления – от неуплаты налогов и контрабанды до махинаций на фондовом рынке. Однако отправить в прошлое налоговую милицию и пресловутый отдел "К" СБУ, как планировал Президент Украины, пока не получается, сообщает "Антикор".

На данный момент отдел "К" Службы безопасности Украины расформирован, однако так просто отказываться от контроля за многомиллиардными финансовыми экспортно-импортными потоками СБУ, похоже, не намерена. С 22 марта - момента подписания Закона Украины "О бюро экономической безопасности Украины" Владимиром Зеленским - СБУ открыла невиданное ранее за столь короткий срок количество уголовных производств против бизнеса. После этого Главное следственное управление СБУ взяло на себя ответственность довести все уголовные производства до логического завершения (закрыть либо передать в суд) самостоятельно, без участия БЭБУ.

По словам предпринимателей, под видом неотложных следственных действий (хотя закон предусматривает всего несколько исключительных мотивов для их проведения), сотрудники СБУ вламываются в офисы фирм и без всяких пояснений причин таких визитов блокируют работу компаний: изымают документацию и компьютерную технику. Затем с руководством бизнеса начинается «диалог», и если фирма отказывается платить мзду, предприятие умышленно доводится до банкротства.

"Действия сотрудников СБУ Украины носят признаки заказного характера с целью уничтожения представителей легального бизнеса в сфере внешне-экономической деятельности", - говорит директор ООО "Логистика ЮА" Виктория Пикшрене.

По словам предпринимательницы, недавно логистическая компания доставила на таможенный склад ООО "ГРАНД-ПРО ПРЕСТИЖ" первую партию контейнеров с новогодними товарами, договоры на транспортировку которых ООО "Логистика ЮА" заключила со 160 хозяйственными субъектами. Как только на территорию терминала въехали 25 грузовых автомобилей с контейнерами, сотрудники СБУ полностью заблокировали работу склада и офиса логистической компании: провели обыски без соответствующего определения следственного судьи, изъяли оргтехнику, что запрещено законом.

"После подачи более 40 официальных жалоб от импортеров, ожидающих к «черной пятнице» свои грузы, оперативники начали проводить первые осмотры контейнеров. Ни одного нарушения не нашли. Тогда Офис Генпрокурора подал в суд ходатайство об аресте имущества контейнеров, предъявив необоснованные обвинения в том, что грузы принадлежат техническим компаниям, которые, якобы, продают товар за наличку и с прибыли финансируют терроризм в ЛНР и ДНР", - возмущается Виктория Пикшрене.

Но, когда на заседание Шевченковского районного суда Киева, 30 ноября 2021 года, пришли представители более 70 пострадавших импортеров, Офис Генпрокурора отказался поддерживать свое ходатайство об аресте, исходя из его фактической абсурдности. Суд принял решение в пользу импортеров. Однако, несмотря на судебное решение, следователи СБУ продолжают незаконно блокировать работу ООО "Логистика ЮА" и ООО "ГРАНД-ПРО ПРЕСТИЖ". Вот уже более 2 недель 70 импортеров не могут получить свои грузы.

Представители компаний и импортеры проведут 7 декабря 2021 года пресс-конференцию, в ходе которой раскроют детали этого откровенно коррупционного скандала, с надеждой на то, что на ситуацию незамедлительно отреагирует Президент Украины.