Вчені створили жувальну гумку проти коронавірусу [ Редактировать ]
Антикоронавірусну жувальну гумку створили в США. Над винаходом працювали члени Пенсільванського університету та кількох інших наукових установ. Розробка нейтралізує коронавірус у слині.
У такий спосіб можна зменшити передачу інфекції, переконані науковці. Жувальна гумка має смак кориці, а сама виготовлена з рослинного білка, що й блокує вірус.
Нині дослідники намагаються отримати дозвіл на проведення клінічних випробувань і тестування на людях.
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