У такий спосіб можна зменшити передачу інфекції, переконані науковці.

Антикоронавірусну жувальну гумку створили в США. Над винаходом працювали члени Пенсільванського університету та кількох інших наукових установ. Розробка нейтралізує коронавірус у слині.

У такий спосіб можна зменшити передачу інфекції, переконані науковці. Жувальна гумка має смак кориці, а сама виготовлена з рослинного білка, що й блокує вірус.

Нині дослідники намагаються отримати дозвіл на проведення клінічних випробувань і тестування на людях.