Поліцейському, який скоїв смертельну ДТП, оголосили підозру [ Редактировать ]
Двоє загиблих. Один постраждалий. Поліцейському, який скоїв смертельну трощу під Києвом, оголосили підозру. Чоловік нині в СІЗО. Слідчі вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Нагадаю, аварія сталася в суботу. Правоохоронець на великій швидкості протаранив Таврію, яка стояла на світлофорі. Удар став фатальним для одного з пасажирів легковика. Водія та ще одну пасажирку ушпиталили. Пізніше дівчина померла в лікарні. За словами очевидців, поліцейський був у стані сильного алкогольного сп'яніння, утім проходити тестування відмовився.
Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань:
ДБР затримало поліцейського на місці події. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейський підозрюється керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статі передбачає позбавлення волі до 12 років із позбавлення права керувати транспортним засобом до 10 років.
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