Двоє загиблих. Один постраждалий. Поліцейському, який скоїв смертельну трощу під Києвом, оголосили підозру. Чоловік нині в СІЗО. Слідчі вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Нагадаю, аварія сталася в суботу. Правоохоронець на великій швидкості протаранив Таврію, яка стояла на світлофорі. Удар став фатальним для одного з пасажирів легковика. Водія та ще одну пасажирку ушпиталили. Пізніше дівчина померла в лікарні. За словами очевидців, поліцейський був у стані сильного алкогольного сп'яніння, утім проходити тестування відмовився.

Ольга Чиканова, речниця Державного бюро розслідувань: