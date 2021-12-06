Президентський указ військового самоврядування у Слов'янську порушує права місцевих - опозиція [ Редактировать ]
Верховний суд відхилив апеляцію про скасування військово-цивільної адміністрації у Слов'янську. Відповідний позов подала опозиція.
Політики вважають, що президентський указ, яким запроваджено військове самоврядування, порушує права місцевих. До того ж, ухвалювати таке рішення - підстав не було, оскільки місто - мирне й розташоване поза зоною бойових дій.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Люди сегодня брошены оказались, потому что единолично, главы ВЦА распределяют бюджет города. Растет масштабами коррупция, полностью параллиозованы сегодня все инструменты поддержки и защиты людей. Мы не бросим жителей Донбасса, мы не бросим тех людей, которые верят в свою страну и живут сегодня в Украине. И сделаем все, чтобы восстановить справедливость, чтобы право голоса человека, которое гарантировано Конституцией, было соблюдено.
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