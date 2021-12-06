Влада знову не дотримується закону та не індексує пенсії – Наталія Королевська

Будинок профспілок на площі Куликове поле в Одесі. Саме тут 2 травня 2014 року сталася пожежа. Тоді загинули 48 людей. Сьогодні на місці трагедії побували народні депутати.