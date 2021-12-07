До дня ЗСУ українським військовим буде передано близько ста одиниць озброєння та техніки. Про це у Харкові під час урочистостей до 30-річчя Збройних Сил України повідомив Володимир Зеленський. Зокрема, харківські бойові бригади отримали сертифікати на броньовані автомобілі "Козак", модернізовані танки Т-64 та бронетранспортери БТР-4. Також сертифікати на техніку передали військовим на Житомирщині, у Краматорську, Києві, Львові та Одесі.