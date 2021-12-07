Физические лица вложились в государственные облигации на сумму в 24 миллиарда гривен во всех валютах. Об этом сообщил глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

По его словам, инвестиции в государственные ценные бумаги со стороны нерезидентов находятся на минимумах за 10 месяцев (около 91 млрд грн). Известно, что ОВГЗ в собственности банков за прошлую неделю на 3,9 миллиардов гривен компенсирует сокращение вложений в облигации.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября доля ОВГЗ в активах финансовых учреждений составляет 25,4%, а соотношение к депозитной базе банков - 34%.

Читайте также, Украина разместила дополнительный выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов с погашением 21 мая 2029 года. Он увеличил общую сумму в обращении еврооблигаций с процентной ставкой 6,876%, довыпуск прошел с доходностью 6,3% и ценой предложения при дополнительном размещении 103.493%.

Кроме того, в Украине выпустили новые 10-летние еврооблигации на сумму около 1,25 млрд. BNP Paribas, J. P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены в качестве совместных лид-менеджеров и общих букраннеров транзакции.