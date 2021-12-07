На півдні Франції обвалився будинок, є жертви [ Редактировать ]
Вибух та обвал будинку на півдні Франції. Одна людина загинула, ще двох досі шукають під руїнами.
Чотириповерхівка завалилася вранці в портовому районі муніципалітету Санарі-сюр-Мер. Служби порятунку, щойно прибули на місце, відчули сильний запах газу. Пʼятеро місцевих вибралися з-під завалів ще до приїзду рятувальників. Ще пʼятьох узялися шукати пожежники. Першими дістали жінку з немовлям. Живими.
Колонель Ерік Гроен, керівник служби з надзвичайних ситуацій регіону:
Наш пес знайшов немовля, яке ми чули і завдяки цьому змогли виявити його місце перебування. Уся команда спрацювала надзвичайно добре, діяла з особливою обережністю. Рятувальники зробили невеликий тунель і дісталися до дитини, яке здорове і перебуває під наглядом медиків.
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