Вибух та обвал будинку на півдні Франції. Одна людина загинула, ще двох досі шукають під руїнами.

Чотириповерхівка завалилася вранці в портовому районі муніципалітету Санарі-сюр-Мер. Служби порятунку, щойно прибули на місце, відчули сильний запах газу. Пʼятеро місцевих вибралися з-під завалів ще до приїзду рятувальників. Ще пʼятьох узялися шукати пожежники. Першими дістали жінку з немовлям. Живими.

Колонель Ерік Гроен, керівник служби з надзвичайних ситуацій регіону:

Наш пес знайшов немовля, яке ми чули і завдяки цьому змогли виявити його місце перебування. Уся команда спрацювала надзвичайно добре, діяла з особливою обережністю. Рятувальники зробили невеликий тунель і дісталися до дитини, яке здорове і перебуває під наглядом медиків.