Медичний персонал отримає премії – Віталій Кличко [ Редактировать ]
10 тисяч гривень лікарям, по 8 - середньому медперсоналу та по 6 - молодшому.
Премії за грудень столичним медикам обіцяє влада. Такі виплати сьогодні анонсував Віталій Кличко під час сесії Київради до Дня місцевого самоврядування. Але проголосувати за це депутати не спромоглися й перенесли розгляд на наступну сесію. Вона відбудеться в четвер. Та, за словами мера, столичні медики все одно ОТРИМАЮТЬ доплати до кінця року.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Хотів би повідомити, що я подаю проект рішення про додаткову виплату премії столичним медикам, як первинної, так і вторинної ланки. Що б наші медпрацівники за їх справжній героїзм при подолання пандемії, проведенні кампанії з вакцинації отримали матеріальне заохочення.
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Відповідний проєкт подав на розгляд Київради Віталій Кличко. За словами мера: лікарі одержать - 10 тисяч гривень; середній медичний персонал - по вісім тисяч гривень; молодший - шість.
Про це на своєму Телеграм-каналі повідомив чинний очільник столиці Віталій Кличко.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
В декабре столичные медики получат премии, пообещал мэр Киева Виталий Кличко. Врачи получат по 10 тыс. грн, средний медперсонал - по 8 тыс. грн, младший - по 6 тысяч
Президент зауважив, що на збільшення виплат варто розраховувати і вчителям.