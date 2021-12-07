10 тисяч гривень лікарям, по 8 - середньому медперсоналу та по 6 - молодшому.

Премії за грудень столичним медикам обіцяє влада. Такі виплати сьогодні анонсував Віталій Кличко під час сесії Київради до Дня місцевого самоврядування. Але проголосувати за це депутати не спромоглися й перенесли розгляд на наступну сесію. Вона відбудеться в четвер. Та, за словами мера, столичні медики все одно ОТРИМАЮТЬ доплати до кінця року.

Віталій Кличко, міський голова Києва: