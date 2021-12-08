Великобритания откажется от мобильной связи [ Редактировать ]
Министр культуры Великобритании Надин Доррис заявила о том, что к 2033 году страна откажется от услуг мобильной связи 2G и 3G. Цель этого - перейти на 5G и 6G. Об этом сообщает Sky News.
Правительство выделило 50 миллионов фунтов стерлингов, чтобы вывести Великобританию на передний план в области мобильной связи и обеспечить безопасность телекоммуникационных сетей.
Технология 5G уже революционизирует жизнь людей и бизнеса, предоставляя людям по всей Великобритании более быструю мобильную передачу данных и делая бизнес более продуктивным.
Окончание эпохи 2G и 3G упростит выход на рынок нового оборудования для производителей, поскольку им не придется поддерживать старые технологии.
Правительство хочет положить конец зависимости Великобритании от небольшого числа поставщиков после того, как в прошлом году китайской компании Huawei запретили открывать новые сети.
Отмечается, что все четыре сети - EE, Vodafone, O2 и Three - согласились полностью отказаться от 2G и 3G к 2033 году.
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