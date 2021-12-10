У Франції випробовують катер, збудований для України [ Редактировать ]
У Франції спустили на воду перший катер, збудований для охорони морських кордонів України.
Навесні мають завершити всі випробування. І потім судно прибуде в Україну. Незабаром до Франції приїдуть моряки, які вчитимуться керувати катером.
До речі, п'ять таких суден планують збудувати в Миколаєві за участі французьких фахівців.
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Незабаром до Франції приїдуть моряки, які вчитимуться керувати катером. Планують збудувати п'ять таких суден у Миколаєві - за участи французьких фахівців.
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