У Гонконгу влаштували масовий заплив через бухту Вікторія. Цей захід має давню історію - уперше його провели ще 1906. Однак останні три роки такі змагання скасовували через пандемію. І от нарешті традицію відновили. Як це було - розкажуть мої колеги.

На старт, увага, руш! У гавані "Вікторія", в Гонконгу відновили традиційний велелюдний заплив. Останні три роки захід скасовували - спершу через тривалі протести в місті, згодом - через пандемію коронавірусу. Коли епідситуація в мегаполісі зрештою покращилася, влада дала плавцям "зелене світло".

Джеймі Юнг, учасниця цьогорічного запливу:

Вода сьогодні просто чудова. Я думала, що буде холодно, бо це грудень і зранку було вітряно. Але все вийшло на славу. І як каже моя подруга: тільки з води можна по-справжньому насолодитися тим, який вигляд має гавань.

За понад сторічну історію запливу, його скасовували іще двічі - під час японської окупації у Другу світову і пізніше через забруднення води. Найстарша учасниця цьогорічних змагань – 79-річна Мейбел Люнг радіє, що знову може спробувати тут свої сили.

Мейбел Люнг, найстарша учасниця цьогорічного запливу:

Мій батько неодноразово брав участь у запливі в гавані Вікторія. Тож у мене до цього особливе почуття. Сподіваюся, що покоління змінюватимуться, а ця значна подія для Гонконгу й надалі триватиме.

Під час змагань плавці мають здолати дистанцію півтора кілометра. І хоча наприкінці визначають переможців серед жінок і чоловіків - більшість учасників вважає, що це - не головне.

Хо, учасник цьогорічного запливу:

Це чудова можливість проплисти гаванню. Я виріс у Гонконгу, але зазвичай тут не дозволяється такого робити, бо постійно йдуть кораблі. Чудово, коли нарешті змогли таке влаштувати.

Через коронавірусні обмеження кількість учасників запливу скоротили удвічі - до півтори тисячі. До змагань допускали лише за наявності довідки про повне щеплення та негативного тесту на Ковід.