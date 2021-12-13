В додатку "Дія" можна подавати заявки на отримання тисячі за вакцинацію [ Редактировать ]
Тисяча - за вакцинацію. Відсьогодні в додатку "Дія" можна подавати заявки на отримання грОшей за подвійне щеплення.
Реєстрація триватиме до 29 грудня. А кошти мають нараховувати вже з 19. Щоправда, на віртуальну банківську картку, яку також треба заздалегідь оформити: або онлайн, або у відділенні. Міністерство цифрової політики оприлюднило відеоролик із порадами.
Переконайтесь, що у застосунку є зелений ковід-сертифікат. Зайдіть у розділ "Послуги", знайдіть послугу є-Підтримка. Виберіть для виплат картку є-Підтримка та натисніть "отримати допомогу".
Витратити ці гроші можна буде на послуги бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії: кінотеатри, музеї, спортзали, залізничні та авіаквитки в межах України.
Отримати обіцяну тисячу, нагадаю, можуть лише повнолітні повністю вакциновані громадяни. І, поки що, тільки ті, хто зареєстрований у "Дії". Щоб виконати обіцянку президента і видати людям заохочувальну тисячу, із бюджету виділили вісім мільярдів гривень. Щоправда, в Уряді ще не вигадали, як виплатити гроші тим, хто не має смартфона.
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У парламент уже подали президентський законопроєкт про економічний паспорт українця. Це коли дітям хочуть у спец-фонді збирати гроші. Аби на повноліття кожен отримав від 10-ти до 20-ти тисяч доларів.
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