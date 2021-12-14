У Парижі презентували концепцію церемонії відкриття Олімпійських ігор - 2024. Уперше в історії змагань захід відбудеться не на стадіоні. За задумом, спортсмени та делегації пропливуть через місто Сенною на ста шістдесяти човнах. Глядацькі зони облаштують на берегах уздовж усього 6-кілометрового маршруту.

Також там передбачені безкоштовні фан-зони, де відвідувачів розважатимуть голограми на воді, танцюристи на дахах та повітряні шоу. Мерія французької столиці розраховує, що відкриття Олімпіади відвідають 600 тисяч людей.

Тоні Естанге, Голова організаційного комітету Олімпійських ігор-2024: