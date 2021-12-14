Уперше в історії Олімпійських ігор церемонія відкриття відбудеться не на стадіоні [ Редактировать ]
У Парижі презентували концепцію церемонії відкриття Олімпійських ігор - 2024. Уперше в історії змагань захід відбудеться не на стадіоні. За задумом, спортсмени та делегації пропливуть через місто Сенною на ста шістдесяти човнах. Глядацькі зони облаштують на берегах уздовж усього 6-кілометрового маршруту.
Також там передбачені безкоштовні фан-зони, де відвідувачів розважатимуть голограми на воді, танцюристи на дахах та повітряні шоу. Мерія французької столиці розраховує, що відкриття Олімпіади відвідають 600 тисяч людей.
Тоні Естанге, Голова організаційного комітету Олімпійських ігор-2024:
Це безпрецедентно. Уперше церемонія відкриття Олімпіади відбудеться не на стадіоні. Наша мета - заявити світові про амбіції Ігор. Ми хочемо скористатися ландшафтом, аби зробити церемонію доступною для сотень тисяч людей. Які зможуть потрапити на неї безкоштовно.
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