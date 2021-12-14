Вето Ангели Меркель. Німецькі журналісти стверджують - колишня канцлерка особисто блокувала постачання Україні озброєння в рамках угод із НАТО. Про які саме замовлення йдеться? І чи змінить новий канцлер позицію щодо цього питання? Тетяна Логунова розкаже.

Ця історія розпочалася з інтерв'ю міністра оборони України виданню Financial Times. Олексій Резніков повідомив: приблизно місяць тому Німеччина заблокувала придбання Києвом зброї через агентство закупівель НАТО. Тож нині Україна намагається дістати необхідне озброєння через двосторонні угоди з партнерами. Зокрема, зі Сполученими Штатами, Великою Британією, Францією і Литвою.

Буквально за кілька годин після публікації цього інтерв'ю, інформацію підтвердили й німецькі журналісти. З таблоїда "Більд". Вони провели власне розслідування і стверджують: постачання Україні озброєння в рамках НАТО особисто блокувала колишня канцлерка країни Ангела Меркель. З травня цього року і до кінця своєї каденції. Тобто, протягом кількох місяців.

За даними видання, на початку 2021 року Україна замовила й оплатила через Агентство НАТО з підтримки та постачання - 90 великокаліберних снайперських гвинтівок "Barrett M82" зі США і 20 комплексів протидії дронам із Литви. І вже - очікувала надходження. Утім, у травні дві країни скористалися правом вето і заблокували продаж. Це були Німеччина й Нідерланди. Останні, за даними журналістів, знову ж таки - на прохання німців.

А ще видання стверджує - український президент порушував цю тему на переговорах із канцлеркою Німеччини. У серпні, під час візиту Ангели Меркель до Києва. Зеленський, начебто, просив Меркель зняти блокаду. Утім, отримав категоричну відмову.

Ані офіс канцлера, ані МЗС інформації не коментують. Мовляв, це - конфіденційні рішення в рамках Альянсу. Утім, відомо, що за кілька днів до відставки - Меркель частково змінила свою думку. І зняла вето на постачання Києву протидронних систем. Сталося це на тлі росту напруженості на українсько-російському кордоні. А от продаж гвинтівок - повідомляє "Більд" - і досі заблоковано.

Закупівлю зброї по лінії НАТО - Україна вже обговорює з представниками нового німецького уряду. Так, голова МЗС Дмитро Кулеба порушив це питання в розмові з колегою Анналеною Бербок. Дипломати домовилися вирішити його на переговорах.