Негода залишила без світла майже 250 населених пунктів [ Редактировать ]
Негода залишила без світла майже 250 населених пунктів у чотирьох областях України. Найбільше від заметілі дісталося мешканцям Рівненщини. Тамтешні рятувальники всю ніч визволяли зі снігових заметів автівки. У передмісті в кучугурах застрягли з десяток ваговозів - вони утворили кілометрові затори. Зі снігової пастки довелося витягати шкільний автобус і карету швидкої, що везла важкохворого пацієнта. Під навалою снігу попадали дерева - як наслідок - розтрощені кілька авто. Минулося без постраждалих. Снігопади синоптики прогнозують ще на кілька днів.
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