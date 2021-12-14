Негода залишила без світла майже 250 населених пунктів у чотирьох областях України. Найбільше від заметілі дісталося мешканцям Рівненщини. Тамтешні рятувальники всю ніч визволяли зі снігових заметів автівки. У передмісті в кучугурах застрягли з десяток ваговозів - вони утворили кілометрові затори. Зі снігової пастки довелося витягати шкільний автобус і карету швидкої, що везла важкохворого пацієнта. Під навалою снігу попадали дерева - як наслідок - розтрощені кілька авто. Минулося без постраждалих. Снігопади синоптики прогнозують ще на кілька днів.