Президент вніс до парламенту п'ять законопроєктів про множинне громадянство [ Редактировать ]
Збільшити кількість українців не тільки за рахунок тих, хто захищає Україну, хоче президент. Бо нас - 65 мільйонів, сказав Володимир Зеленський, і вніс до парламенту аж п'ять законопроєктів про множинне громадянство. І торкнуться вони передусім тих, хто живе за кордоном. Їм достатньо лише мати родичів, які народилися в Україні.
Яку процедуру передбачають законопроєкти і як діаспора сприймає ініціативи? Дізнавався Іван Пінчук.
Отримати український паспорт, громадянином якої б країни ти не був, пропонує українцям всього світу президент Зеленський. Достатньо, аби хтось із близьких родичів народився в Україні до 1991 року.
Володимир Зеленський, президент України:
Я знаю наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 млн.
У діаспорі ініціативу оцінили. Кажуть, це дозволить зберігати зв'язок з Україною та позбавить багатьох незручностей. Наприклад, рівнянка Софія навчалася в Бельгії, лишилася там працювати, але відсутність бельгійського громадянства додає проблем у працевлаштуванні.
Софія Шевчук, аналітик із питань клімату, жителька Брюсселя:
Шукаючи роботу, я зрозуміла, що я, як працівник, кваліфікуюсь, тобто мене обирають на роботи, але в момент, коли дізнаються про те, що потрібна віза і вся процедура є досить таки складною, мою кандидатуру просто відхиляють.
Після ухвалення закону про множинне громадянство, Софія зможе отримати бельгійський паспорт і не втратить українського. Саме це непокоїть українську опозицію.
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Из того, что декларировал сегодня президент понятно, что он хочет просто таким образом, наверное, в какой-то степени увеличить свой электорат. Вот единственная причина для этого.
Та у владному таборі переконують - голосувати в Україні нові громадяни, які постійно живуть за кордоном, не зможуть.
Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу":
Якщо він живе в США, то він буде мати український паспорт, але не буде мати можливості голосувати тут, тому що він голосує за президента США, за їх Сенат. Не може людина голосувати у двох країнах за владу.
Є й інші обмеження - біпатриди не зможуть займати певних державних посад, бути обраними до органів влади чи бути членами виборчих комісій. Не зможуть отримати український паспорт громадяни Росії - як країни-агресора.
Володимир Фесенко, політолог:
Але, все одно, другий паспорт буде важливий для діаспори не з точки зору участі в українських виборах, а з точки зору, я б сказав, історичної справедливості й символічної єдності з історичною батьківщиною.
Погоджуються з цим і самі представники діаспори.
Юлія Зелвенська, юристка з міжнародного права, жителька Брюсселя:
Для мене це більш емоційне питання. Навіщо мені розривати звʼязки з Україною. У мене мама живе в Україні й так само у мене може бути ситуація, коли мені потрібно буде повернутися. Я б хотіла повернутися так само працювати в Україні.
Чи зможе Юлія та інші діаспоряни скористатися такою можливістю - викликає сумніви в експертів. Адже мати друге громадянство прямо забороняє Конституція.
Ігор Коліушко, експерт із конституційного права:
На мій погляд, саме ця ініціатива не відповідає Конституції. Тому, рано чи пізно це хтось оскаржить в Конституційний суд і я переконаний, що КС не схвалить такої ініціативи.
У такому разі без змін до Конституції - запровадити мультигромадянство в Україні не вдасться.
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