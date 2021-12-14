Без змін до Конституції запровадити мультигромадянство в Україні не вдасться

Збільшити кількість українців не тільки за рахунок тих, хто захищає Україну, хоче президент. Бо нас - 65 мільйонів, сказав Володимир Зеленський, і вніс до парламенту аж п'ять законопроєктів про множинне громадянство. І торкнуться вони передусім тих, хто живе за кордоном. Їм достатньо лише мати родичів, які народилися в Україні.

Яку процедуру передбачають законопроєкти і як діаспора сприймає ініціативи? Дізнавався Іван Пінчук.

Отримати український паспорт, громадянином якої б країни ти не був, пропонує українцям всього світу президент Зеленський. Достатньо, аби хтось із близьких родичів народився в Україні до 1991 року.

Володимир Зеленський, президент України:

Я знаю наскільки важливим для українців, що мешкають у США, Канаді, ЄС є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 млн.

У діаспорі ініціативу оцінили. Кажуть, це дозволить зберігати зв'язок з Україною та позбавить багатьох незручностей. Наприклад, рівнянка Софія навчалася в Бельгії, лишилася там працювати, але відсутність бельгійського громадянства додає проблем у працевлаштуванні.

Софія Шевчук, аналітик із питань клімату, жителька Брюсселя:

Шукаючи роботу, я зрозуміла, що я, як працівник, кваліфікуюсь, тобто мене обирають на роботи, але в момент, коли дізнаються про те, що потрібна віза і вся процедура є досить таки складною, мою кандидатуру просто відхиляють.

Після ухвалення закону про множинне громадянство, Софія зможе отримати бельгійський паспорт і не втратить українського. Саме це непокоїть українську опозицію.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Из того, что декларировал сегодня президент понятно, что он хочет просто таким образом, наверное, в какой-то степени увеличить свой электорат. Вот единственная причина для этого.

Та у владному таборі переконують - голосувати в Україні нові громадяни, які постійно живуть за кордоном, не зможуть.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу":

Якщо він живе в США, то він буде мати український паспорт, але не буде мати можливості голосувати тут, тому що він голосує за президента США, за їх Сенат. Не може людина голосувати у двох країнах за владу.

Є й інші обмеження - біпатриди не зможуть займати певних державних посад, бути обраними до органів влади чи бути членами виборчих комісій. Не зможуть отримати український паспорт громадяни Росії - як країни-агресора.

Володимир Фесенко, політолог:

Але, все одно, другий паспорт буде важливий для діаспори не з точки зору участі в українських виборах, а з точки зору, я б сказав, історичної справедливості й символічної єдності з історичною батьківщиною.

Погоджуються з цим і самі представники діаспори.

Юлія Зелвенська, юристка з міжнародного права, жителька Брюсселя:

Для мене це більш емоційне питання. Навіщо мені розривати звʼязки з Україною. У мене мама живе в Україні й так само у мене може бути ситуація, коли мені потрібно буде повернутися. Я б хотіла повернутися так само працювати в Україні.

Чи зможе Юлія та інші діаспоряни скористатися такою можливістю - викликає сумніви в експертів. Адже мати друге громадянство прямо забороняє Конституція.

Ігор Коліушко, експерт із конституційного права:

На мій погляд, саме ця ініціатива не відповідає Конституції. Тому, рано чи пізно це хтось оскаржить в Конституційний суд і я переконаний, що КС не схвалить такої ініціативи.

У такому разі без змін до Конституції - запровадити мультигромадянство в Україні не вдасться.