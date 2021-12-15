Величезний стінопис із зображенням Ліонеля Мессі - намалювали в аргентинському Росаріо. Так один із тамтешніх митців відзначив футболіста, який у країні - справжня легенда. Чому мурал унікальний - розкаже Владислав Політ.

Недарма Аргентину називають однією з найфутбольніших країн світу. І особливо - це стосується міста Росаріо. Один із тамтешніх вуличних митців прикрасив стіну багатоповерхівки портретом футболіста Ліонеля Мессі.

Лісандро Уртега своєю роботою пишається - каже, щасливий, що в рідному місці цей стінопис можна побачити за багато кілометрів.

Лісандро Уртега, вуличний митець:

Це мій найкращий проєкт. Лише подивіться, як мені вдалося зобразити нашу футбольну легенду! Ще й у такому місці - біля річки Парана. Вона дуже символічна для жителів Росаріо.

Одягнений у біло-блакитну форму збірної Аргентини, із десятим номером на футболці, рука - на серці - лише таким, за словами Уртеги, і уявляє Мессі кожен футбольний уболівальник.

Лісандро Уртега, вуличний митець:

Ліонель Мессі зіткнувся з багатьма перешкодами ще в ранньому дитинстві. У нього було чимало проблем. Зокрема, зі здоров'ям. Однак він усе подолав. Йому вдалося стати не лише суперзіркою, а й прикладом для всієї Аргентини.

Також Лісандро Уртега каже - впевнений, що його стінопис назавжди закарбується в історії Аргентини. Бо Ліонеля Мессі в країні люблять і поважають - навіть більше за ще одну аргентинську футбольну легенду - Дієго Армандо Марадону. До того ж на думку митця, Ліонель, на відміну від Марадони, є прикладом не лише професійності спортсмена, а й людської порядності.

Ліонель Мессі за свою кар'єру здобув найбільшу кількість "Золотих м'ячів" - найпрестижнішої індивідуальної нагороди серед футболістів. Окрім спортивних здобутків, він є активним учасником та ініціатором благодійних фондів. Футболіст неодноразово робив пожертви для онкохворих, фінансово допомагав нужденним родинам. Зокрема, в Аргентині. А також - фінансував будівництво нових лікарень і закладів освіти.