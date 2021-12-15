Інженери створили механічну руку нового покоління [ Редактировать ]
Механічну руку нового покоління створили південнокорейські інженери. Механізм достатньо сильний, щоб розчавити алюмінієву пляшку. І надзвичайно точний, щоб користуватися ножицями.
Усі прототипи до цього виконували або тонку, або силову роботу. Ця ж рука готова до будь-яких завдань. Її зокрема можна використовувати у виробництві електроніки.
Наприклад, розміщувати пінцетом дрібні комп'ютерні чипи. А от у медицині таке поки що не застосуєш. За словами науковців, людська рука надскладна за своєю будовою. І створити подібний механізм ще нікому не вдалося.
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