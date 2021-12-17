Стихійні ялинки: як не купити нелегала? [ Редактировать ]
Заборонені дерева. Що ближче до свят - то дедалі більше ялинок можна побачити на базарах і поза ними. От тільки не завжди зелені красуні продають з усіма необхідними документами.
Тож як не купити нелегала? Олена Мендалюк сьогодні їздила в спеціальний ялинковий рейд.
Вулиця Калинова у Дніпрі. Тут, на маленькому клаптику землі, одразу три точки продажу ялинок. Пані Марія свої красуні привезла аж з Івано-Франківська.
Марія Сокол, продавчиня ялинок:
Вартує. Бо у нас роботи немає, я інвалід другої групи. Дівчина учиться. Ви ж знаєте, що треба за все платити. Та ми багато не привезли, бо поїздом. 50 штук таких і таких різних.
От тільки торгувати жінка не має права. У неї - жодних дозвільних документів.
Юрій Антонюк, інспектор КП "Муніципальна варта":
Склали протокол за порушення правил благоустрою. Штраф буде. Матеріали направлені будуть на адмінкомісію і адмінкомісія визначить розмір штрафу.
Штрафу не боїться Денис, каже - має всі документи.
Денис Єлкін, продавець ялинок:
Вот такая вот например 400 грн. С Полтавской области. Эти ёлки выращены специально фермером, они декоративные. Лес специально никто не вредил. Браконьерством никто не занимался. Специально для людей, для продажи.
Менш упевненим чоловік стає, коли інспектори в руки беруть рулетку.
За документами ця торгова точка має займати 10 кв.м., а зараз перевіримо скільки…
Наміряли - аж 25 квадратних метрів. Більше ніж удвічі перевищена площа для торгівлі. Тож попри наявність документів, штрафу чоловікові не уникнути. За словами правоохоронців, зі стартом роботи ялинкових базарів, роботи в них побільшало.
Микола Шеєрман, старший дільничний офіцер поліції ВП №1:
Перевіряємо договори, які заключаються з міською радою, благоустроєм міста, чіпи, ФОПи, Все це, пакет документів має бути. Якщо його немає, то складається протокол та вилучаються ялинки.
Усього за кілька днів від старту роботи ялинкових базарів - їхня кількість уже досягла півтори сотні. Зазвичай зелені красуні продають у людних місцях.
Есть крымская сосна, тоже наша. Она у нас продается от 500. Она более пышная. Более красивая, у нее игла длинее. Есть эмигрант у нас с Польши. Это пихта. Она прекрасно стоит, она зеленная. Она у нас идет от 2500.
На великий заробіток продавці цьогоріч не сподіваються. І товару привезли менше, і працюватимуть не більше ніж два тижні. А інспектори з благоустрою разом із правоохоронцями обіцяють влаштовувати регулярні рейди.
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