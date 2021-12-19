"Тисяча за щеплення": скільки українців вже отримали допомогу [ Редактировать ]
Про неї говорили останній місяць. Заради неї скликали позачергове засідання Ради. І шукали в бюджеті ні багато, ні мало - 8 мільярдів гривень.
"Тисяча за щеплення". Сьогодні її мали отримати всі двічі вакциновані українці, які мають зелений сертифікат і подали заявку через "Дію". Хоча один із банків-партнерів ще кілька днів тому почав нараховувати гроші.
Скільки українців вже отримали тисячу? І що робити тим, хто вакцинувався, але не має смартфону, щоб підтягнути "Дію?" І де можна витратити державні щедроти? Про все розкаже наша Ярина Марків.
Хто був чемним цього року і вакцинувався... До Вас прийде Святий Миколай й принесе одну тисячу гривень.
Програма виплат так званої президентської тисячі офіційно стартувала! Й теоретично, вже відсьогодні всі українці, які зробили повну вакцинацію і подали заявку на отримання грошей - можуть їх витрачати. А практично? Чи надійшли кошти всім людям? Кому пощастило їх одержати ще кілька днів тому?
А кому доведеться зачекати? І що вже зараз можна придбати на вакцинну тисячу? Ми вирушили на вокзал, у кінотеатр та книгарню, щоб дізнатися, скільки людей вже скористалися подарунком від влади і що найчастіше купують на ці гроші. Але спершу - перегорнемо календар на місяць тому назад. І згадаємо, як усе починалося.
Володимир Зеленський, президент України:
Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень швидко і зручно, тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал, чи виставочний центр або купити квитки для мандрівок всередині країни.
Так влада вирішила й бізнес підтримати, який найбільше постраждав через локдаун, й українців до вакцинації стимулювати. Виділили на це 8 мільярдів гривень. До речі, заохочувати людей до щеплення - ідея не нова. Приміром, в Індонезії за укол в плече людям роздають... курчат! У Таїланді між імунізованими щотижня розігрують корів! А владі Гонконгу стимули дорого обходяться. Тут серед щеплених розігрують золоті зливки, годинники Rolex та навіть Теслу, вартістю понад 64 тисячі доларів! Та найбільше в рейтингу креативності відзначилися в Америці - у деяких штатах до ін'єкцій заохочують кухлем пива і... марихуаною!
Звучить захопливо, але треба повертатися в Україну... Спершу йдемо перевіряти вокзал.
Валентина, касир:
Доброго ранку, вас вітає Укрзалізниця!
Чи планують українці на президентську тисячу подорожувати?
-Скажіть чи розраховувалися власними грошима, чи тисячею від президента? - Ні, власними. - А ще не отримали тисячу? - Ні.
-Скажіть чи отримали від президента гроші? -Не отримував і не буду отримувати. - Чому? -Не хочу.
-Ще не отримала.
Ірина Токменко, касир:
-А вам вже поступила президентська тисяча на картку? - Да, да , вже поступила.
Чому вакцинний Миколай прийшов не до всіх - розкажемо згодом. А поки що запитуємо в касира - невже ніхто з пасажирів не купує квитки за ковідну тисячу?
-Два дня тому назад вже розраховувались, а тепер вже пішло повним ходом.
При чому витрачає ковідні гроші на квитки не лише молодь, а й пенсіонери.
-Пожилой мужчина. Вот він сам сказав, я розраховуюся тою тисячею, яку надав мені президент.
Утім, не минає й без сюрпризів. За вакцинні гроші взяти квитки можна лише на внутрішні рейси. І не дорожчі за 1000 гривень. Припустимо, якщо ціна - 1100 гривень, розрахуватись грішми від президента не вийде.
-Якщо розрахунок іде безготівкою, готівкою не доплачуємо.
А що в кіно? За інформацією Мінцифри, тут теж можна витратити ковідні кошти. Але чи витрачають?
-За президентську квиточки сьогодні купували? - Так!Я за! Вообще я за! Я думаю, очень много людей куда-то сходят .. Я думаю это правильно ..
-Да, за президентську! Вчора, онлайн! Все спрацювало … Може є залишки? Та звісно ж є. Та ну скільки квитки коштують, двічі сім'єю вийде сходити.
-Ні, не за президентську …. Ще не отримав .. Тільки що в додатку знайшов подать заявку ..ну я ж на касі був, не було коли розбираться з цим … -На що витрачатимете? - Кіно, кіно, що ще… можна й книги … но я … по кіно….
А хто по книжки? А по красне письменство - Я!
Заявку подала ще 5 днів тому. Втім, чекати довелося до сьогодні. Та зрештою.. схоже, і мене не обділили. Щойно в "Дії" прийшло сповіщення: "Ви можете отримати виплату". Натискаю... Ще кілька кліків. Все, обіцяна тисяча в мене ! Пора витрачати! Беру парочку книг..
Оплата - успішна! А ось мій колега Василь Богайчик свою тисячу спустив ще в середині тижня. Бо деякі банки проявили ініціативу й почали нараховувати гроші завчасно. І українців потішили, і сотні тисяч нових клієнтів залучили.
-Карточку я відкрив в понеділок і гроші прийшли вже за 2 дні. Тоді ж і прийшло сповіщення, шо у вас на рахунку є тисяча гривень. - А коли скористався грошима? Скористався грошима вже в наступний день. Подумав, на що хочу потратити і купив собі квитки на концерт.
А якщо.....
-На залишок спробувати купити шоколадку? Пік! ....Угода відхилена й мені прийшло сповіщення, що з картки гроші не зняло, пише, що не можу розрахуватись.
Анастасія Бондар, заступник міністра культури та інформаційної політики:
Якщо ви будете купувати книжки у супермаркеті, то платіж теж не пройде, тому що підтримка не розрахована на участь продуктових магазинів або супермаркетів.
Бо розумна система зчитує .....
Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації:
Код самого терміналу для безготівкового розрахунку і за видом діяльності такого терміналу вже буде вирішено чи можна там розрахуватися.
А що робити тим, хто зробив щеплення, але у кого немає смартфону з "Дією"?
-Я телефон утопил, купил дешевый.
У Мінцифрі заспокоюють: зради не буде. Тим, у кого нема застосунку, або хто не зміг подати заявку - гроші планують виплачувати з липня наступного року.
Пенсіонерка:
-Уже в "Дії" зареєстрована, но ще нема нічого. -Но ви подавали заявку на отримання? - Як подавала заявку ..ще нема нічого. - Це не лише завантажити застосунок … Ви лиш його скачали і зробили собі зелений ковід сертифікат ? - Я не знаю……
Не забудуть й про вакцинованих українців, які зареєструвалися у "Дії", але 19 грудня кошти так і не отримали. У Мінцифрі обіцяють виплатити тисячу протягом 10 днів з дня подання заявки.
Пенсіонерка:
Я чекаю пока на ліки можна буде витратити…
Справді, вже з Нового року в уряді планують розширити перелік послуг, на які можна буде витратити вакцинні гроші. Зокрема, люди, старші за 60 зможуть купувати ліки. Ну а тим, хто хоче скористатися коштами ще цьогоріч, заявку треба подати до 29 грудня. Алгоритм незмінний:
Бути повнолітнім й повністю імунізованим, мати зелений ковід-сертифікат в "Дії". Оновити застосунок. У розділі "Послуги" знайти "Є-підтримку". Оформити картку для виплати в одному з банків-партнерів і натиснути кнопку "Отримати допомогу".
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Нараховувати гроші на віртуальну банківську картку почали відучора.
Забагато бюрократичних проблем, пояснив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Загалом витратити планують понад 770 мільярдів доларів, що на 5 відсотків більше, ніж передбачав торішній бюджет.
Витрачати її можна буде вже з 19 грудня. На кіно, книжки, театр, і квитки на потяг чи літак в межах України. А ще - вакциновані українці, яким за 60, зможуть витратити її на ліки.
Щоправда, на руки гроші не дадуть, а нарахують через електронний застосунок "Дія". Витратити кошти можна на театри, музеї чи кіно. А ще на транспорт - авіацію і залізницю.