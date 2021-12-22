Теплу в квартирі... не раді. Це про жителів Дніпра, які мешкають у двоповерхівках. Вони отримали перші платіжки за опалення. І, м'яко кажучи, здивувалися. Бо побачили суми - по 4-5 тисяч гривень! Звідки взялися такі цифри? Дізнавалася наша знімальна група.

Просто космос. І це не про прекрасне й дивовижне. Так жителі будинків на вулиці Сибірській називають платіжки за опалення.

Світлана Литвинова, жителька Дніпра:

В этом году у нас увеличилось отопление в 50%. В прошлом году было 47 грн, в этом году 80 грн.

І це за листопад. Коли й морозів сильних ще не було! Такими сумами люди обурені.

Тамара Боришполь, жителька Дніпра:

Это мне только 2500 тысячи. У меня остается 200 грн в месяц если я заплачу вот это все, комунальные вот эти услуги, лекарства. Даже мне на лекарства не попадает.

Чому здорожчало опалення? Пояснюють у "Теплоенерго". Мовляв, в основі такого тарифу - затратність подання тепла до двоповерхівок. І запевняють - людей про новы розцінки попереджали. До того ж за одним із будинків борг - 206 тисяч гривень.

Анастасія Сухіна, помічниця директора КП "Теплоенерго":

Мы говорили, что тариф будет неподйомный для таких вот домов. Там малоэтажные постройки. У них к тому же нету прибора учета, поэтому начисления происходят согласно постановлению КМ 830 и методики распределения между всеми потребителями.

Перерахувань чи скасувань не буде, кажуть у "Теплоенерго". Альтернатива високим платіжкам - тільке автономне опалення. За його встановлення міська влада навіть планує виплачувати компенсацію. Але не відразу, а за фактом виконаних робіт. І зазначені будинки є у відповідній програмі.

Світлана Литвинова, жителька Дніпра:

Мы не против. Но сейчас, у нас у всех было написано до 2023 года. Мы же должны подсобирать какие-то денежки.

А на свій котел і дозвільні документи потрібно щонайменше 30 тисяч гривень. Із кожної квартири. Таких грошей, кажуть пенсіонери, а їх у цих двоповерхівках більшість, - немає. Не варіант обігріватися й електроприладами. Проводка стара і швидко погорить.