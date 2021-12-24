Місце тривалих злив, тисяч слонів і "даху Африки". Сьогодні у циклі "туристичного путівника" "Інтер" розповість про другий за розмірами парк Кенії - Амбоселі.

Позаду залишається савана і заповідник "Цаво". А ми прямуємо - на південь. До кордону з Танзанією. До підніжжя величної Кіламанджаро.

Наша кінцева точка - заповідник Амбоселі. Відстань між обома парками відносно невелика - 150 кілометрів, але даються вони не легко. На початку зими в Кенії закінчився сезон дощів - і грунтові дороги місцями просто зникли.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Коли це відбувається в сезон дощів і вода іде суцільним потоком, можна побачити, які кратери вона промиває в землі… і форсувати такі перепони майже не реально.

І ось за чотири години ми нарешті перед в'їздом у парк Амбоселі. Тут, так само як і в Цаво, безліч відвідувачів і тих, хто поспішає на них підзаробити.

Сафарі починається, тільки-но перетинаємо кордон парку. Заповідник передусім славиться неймовірною кількістю слонів.

Станіслав Кухарчук, кореспондент:

Національний парк Амбоселі кардинально від інших різниця як ландшафтом, так і видовим складом тварин. Завдяки гірській місцевості, за спиною мого оператора - гора Кіліманджаро, тут завжди помірний дощовий клімат. Тож флора і фауна значно багатші.

Щоправда, певний час тут не було жодного лева. Їх знищили масаї, захищаючи свою худобу. Та поступово популяція цих великих кішок тут відновлюється. Нам навіть пощастило побачити прайд на відпочинку.

-Леви з великої п'ятірки найбезпечніші. Вони дружні, якщо ви не атакуєте їх, вони - не атакують вас.

Амбоселі займає площу у майже 400 квадратних кілометрів. Тож тут нам доведеться затриматися на кілька днів. Для цього в заповіднику є готелі. Кому поїздки не до вподоби, можуть влаштувати сафарі просто ... з тераси номеру.

Стівен, керуючий готелем:

Наш лодж розташований так, що з однієї сторони відвідувачі можуть спостерігати за слонами, а з іншої - дивитись на Кіліманджаро.

Окрім слонів, в Амбоселі гніздиться і зимує чимала популяція птахів. Тут є навіть наші земляки. Ось ці пелікани прилетіли сюди з басейну Дністра.

-Ці пелікани прилетіли з України зовсім недавно…там їх дім.

Пелікани полетять додому лише навесні, а в нашої знімальної групи на знайомство з Кенією залишається ще кілька днів. Тож наступний пункт призначення - столиця країни Найробі.