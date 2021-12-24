Під виглядом гуманітарної допомоги росіяни поповнюють забезпечення своїх збройних формувань на Сході України [ Редактировать ]
МЗС України висловило протест у зв'язку з черговим так званим "гуманітарним конвоєм", який РФ відправила на Донбас, в порушення українського та міжнародного законодавства.
Під виглядом гуманітарної допомоги росіяни поповнюють забезпечення своїх збройних формувань на сході України. Як зазначають наші бійці на передовій, зазвичай після прибуття таких конвоїв на фронті помітно зростає кількість ворожих обстрілів. Крім того, як повідомляє Reuters, за останні тижні Росія перекинула на територію ОРДЛО десятки тисяч найманців. У такий спосіб Кремль намагається змусити Україну та Захід пристати на свої вимоги, головна з яких - відмова України від вступу до НАТО.
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